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2020-05-28T20:45
https://ria.ru/20200528/1572111537.html
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки

12:53 28.05.2020 (обновлено: 20:45 28.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКруглый стол "Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста"
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Кремле не знают, насколько достоверны сообщения о взятке, якобы вымогаемой у польского производителя молочной продукции главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, такое сложно представить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель польского производителя молочных продуктов обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов.

"Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но, если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько в Кремле следят за этой историей.

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт
Вчера, 12:50
"Млековита" опровергла данные о вымогательствах Данквертом взятки
1756136318
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РоссияСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Дмитрий ПесковПольшаВ мире
Популярные комментарии
Хахахахаха! А вы что, только проснулись? Да россельхоз всегда этим "славился"!
28 мая, 12:55
Covid короновирусович
20120020
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