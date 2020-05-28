В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки

"Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но, если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько в Кремле следят за этой историей.