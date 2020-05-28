В МИД Украины создали должность спецпредставителя по вопросам санкций

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в четверг.
"Алексей Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД в Facebook.
В ведомстве считают, что это будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для "усиления давления на Российскую Федерацию".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.