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2020-05-28T12:55
https://ria.ru/20200528/1572110455.html
Власти Миннеаполиса запросили поддержку нацгвардии из-за беспорядков
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РИА Новости

Власти Миннеаполиса запросили поддержку нацгвардии из-за беспорядков

12:38 28.05.2020 (обновлено: 12:55 28.05.2020)
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© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
© Страница Darnella Frazier на Facebook
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти американского города Миннеаполис, штат Миннесота, обратились за помощью к Национальной гвардии США из-за ситуации с протестами, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, сообщает телеканал KSTP.
Сообщается также о возгораниях в районе беспорядков. Протестующие подожгли здание компании по продаже автомобильных комплектующих AutoZone. В городе продолжаются мародерства и грабежи.

"Обстановка … в Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествий", - обратился к протестующим в своем Twitter губернатор штата Миннесота Тим Уолз, призвав к мирным демонстрациям.

Сообщается, что протестующие бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, разбивают стекла полицейских машин, грабят магазины. Полицейские, в свою очередь, применяют против участников беспорядков резиновые пули и слезоточивый газ.
Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в городе Миннеаполис в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек.
Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.
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Дональд ТрампМиннеаполисСШАМиннесотаВ мире
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