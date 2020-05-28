Власти Миннеаполиса запросили поддержку нацгвардии из-за беспорядков

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти американского города Миннеаполис, штат Миннесота, обратились за помощью к Национальной гвардии США из-за ситуации с протестами, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, сообщает телеканал KSTP.
Сообщается также о возгораниях в районе беспорядков. Протестующие подожгли здание компании по продаже автомобильных комплектующих AutoZone. В городе продолжаются мародерства и грабежи.
"Обстановка … в Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествий", - обратился к протестующим в своем Twitter губернатор штата Миннесота Тим Уолз, призвав к мирным демонстрациям.
minnesota target refused to sell teargassed protesters milk ++ they also fund the minneapolis police department so protesters burned down target and trashed the police station. #JusticeForGeorge pic.twitter.com/9YG34tbJXf— eya 🌙 (@jellasb) May 28, 2020
Сообщается, что протестующие бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, разбивают стекла полицейских машин, грабят магазины. Полицейские, в свою очередь, применяют против участников беспорядков резиновые пули и слезоточивый газ.
Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в городе Миннеаполис в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек.
Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.
They've just set the Minneapolis police station of fire. deservedt #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/4b365qTj69— lei⁷ (@DlORKM) May 28, 2020