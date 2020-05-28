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В Петербурге проверят обстоятельства гибели людей при пожаре в гараже
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РИА Новости

В Петербурге проверят обстоятельства гибели людей при пожаре в гараже

12:30 28.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Следственный комитет проводит доследственную проверку обстоятельств гибели трех человек при пожаре в заброшенном гараже в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 мая после пожара в заброшенном гараже на проспекте Космонавтов тел двух мужчин и женщины", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в огне погибли бездомные, которые распивали спиртные напитки. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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