В Петербурге проверят обстоятельства гибели людей при пожаре в гараже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Следственный комитет проводит доследственную проверку обстоятельств гибели трех человек при пожаре в заброшенном гараже в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 мая после пожара в заброшенном гараже на проспекте Космонавтов тел двух мужчин и женщины", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в огне погибли бездомные, которые распивали спиртные напитки. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.