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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:22
https://ria.ru/20200528/1572109447.html
Ученые предупредили о риске новой волны COVID-19 на Украине
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358364_0:196:2948:1854_1036x0_80_0_0_0e6babba6011fad773e644f5e87fe9ea.jpg
РИА Новости

Ученые предупредили о риске новой волны COVID-19 на Украине

12:22 28.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Украинские ученые прогнозируют, что до 13 июня количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 будет снижаться до 380 в сутки, однако есть риск второй волны эпидемии, если украинцы выйдут с карантина слишком быстро, об этом свидетельствуют данные исследования, которое провела межведомственная рабочая группа представителей Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Национальной академии медицинских наук Украины.
По последним данным Минздрава, на Украине число случаев заражения коронавирусом превысило 22 тысячи. За время пандемии выздоровели 8439 человек, число летальных случаев составило 669.
"Ожидается, что количество новых случаев после достижения пиковых медианных значений около 460 в сутки будет постепенно уменьшаться до медианного значения 380 случаев на начало июня при условии, что не будет резких вспышек, связанных с выявлением новых очагов инфекции или увеличением социальной активности населения", - говорится в материалах исследования, опубликованных в четверг.
При этом отмечается, что динамика распространения эпидемии на Украине развивается по сценарию с невыразительным пиком и медленным угасанием за счет своевременного внедрения карантина. При этом прогноз на следующие недели предусматривает медленное угасание эпидемии, но, по мнению ученых, "существуют риски второй волны эпидемии при форсированном увеличении социальной активности населения".
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27 мая, 13:29Распространение нового коронавируса
Кабмин Украины продлил запрет на экспорт средств индивидуальной защиты
Отмечается, что эффективный коэффициент развития эпидемии рассчитывался путем обработки статистических данных развития эпидемии на Украине (наклоном кривой роста случаев, периодами удвоения с привлечением также данных зарубежных оценок для Украины и прямых измерений мобильности населения).
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.
Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗУкраинаВ мире
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