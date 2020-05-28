Правительство выделит 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов

"Направим почти 11 миллиардов рублей на поддержку наших аэропортов, средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов. Обращаю внимание, что эта мера поддержи не распространяется на руководство аэропортов и членов советов директоров", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.