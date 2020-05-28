Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T12:21
https://ria.ru/20200528/1572109266.html
Правительство выделит 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов
https://cdn22.img.ria.ru/images/155514/72/1555147232_0:0:2331:1311_1036x0_80_0_0_ad4fcb9e8c05f7e1558c5444c121fb91.jpg
РИА Новости

Правительство выделит 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов

12:21 28.05.2020
160
© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолеты на стоянке в аэропорту
Самолеты на стоянке в аэропорту
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самолеты на стоянке в аэропорту . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство России выделит почти 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов, это средства для выплаты зарплат сотрудникам и уплату страховых взносов, руководство компаний не сможет использовать их на премии для себя, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Направим почти 11 миллиардов рублей на поддержку наших аэропортов, средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов. Обращаю внимание, что эта мера поддержи не распространяется на руководство аэропортов и членов советов директоров", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково
27 мая, 10:51Распространение нового коронавируса
Аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима ограничений
Он уточнил, что эти деньги также могут быть использованы на содержание, ремонт, эксплуатацию зданий, оборудования, транспортных средств и иные расходы. Контролировать расходование средств будет Росавиация, сообщил премьер.
"Это поможет частично компенсировать расходы аэропортов, возникшие из-за падения объемов пассажирских авиаперевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции", - указал Мишустин.
Боинг-737 авиакомпании Cargolux во время посадки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
26 мая, 22:28Распространение нового коронавируса
Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
200043
Обсудить 1
Михаил МишустинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как коронавирус в России "выдохся"
В храме Вознесения Господня у Никитских ворот
Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
"Смешной твой Иосиф": Валерия ответила на критику Пригожина
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Браконьерские краболовки с камчатским крабом
На Камчатке обнаружили подпольные цеха по производству крабовой продукции
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
Певец Стас Костюшкин выступает на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт
Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
В Иране заявили о способности обеспечить себя ядерным топливом без России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния