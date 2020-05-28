В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 469

Ранее в ведомстве сообщали о 435 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что в Донецкой народной республике, согласно проведенным исследованиям 27 мая, выявлено 34 новых случая заболевания COVID-19... Всего по состоянию на 28 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики 469", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве пояснили, что положительные результаты исследования были выявлены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее, среди них 15 медработников. Состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

"Кроме того, зарегистрирован один летальный случай – мужчина в возрасте 66 лет. На лечении находятся 343 пациента, выписаны 111 человек. (Всего - ред.) Летальных случаев 15", - добавили в министерстве.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.