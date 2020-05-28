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2020-05-28T12:13
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Миронов попросил Путина проверить целесообразность изменения правил охоты
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РИА Новости

Миронов попросил Путина проверить целесообразность изменения правил охоты

12:13 28.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение о проверке целесообразности изменения правил охоты, инициированного Минприроды, сообщает пресс-служба СР.
Как поясняется, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в конце апреля был опубликован проект приказа Минприроды "Об утверждении правил охоты". По мнению Миронова, новая версия правил в случае ее утверждения фактически легализует наиболее опасные и жестокие методы охоты, исключает эффективную борьбу с браконьерством и угрожает сохранению биологического разнообразия.
"В частности, предлагаемые изменения предусматривают исключение полного запрета на применение любых самоловов в целях добычи пернатой дичи при осуществлении любительской и спортивной охоты, что в целом ряде стран признается жестоким методом охоты. Кроме того, разрешается нахождение на механических транспортных средствах и воздушных судах с готовым к стрельбе охотничьим оружием, что лишает возможности привлечь к ответственности браконьера", - цитирует пресс-служба СР письмо Миронова.
Лидер эсеров также пишет, что предлагается исключить запрет весенней охоты на гусей на реках, озерах и водохранилищах, являющихся ключевыми местами остановки гусей на пролете. "Это приведет к резкому усилению фактора беспокойства для гнездящихся на этих территориях птиц, а также к сокращению их популяций, в том числе, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу", - говорится в обращении Миронова.
Как подчеркивает лидер СР, принятие правил охоты в такой редакции противоречит как национальной политике, так и мировой тенденции по сохранению биоразнообразия и защите животных от жестокого обращения и вызывает серьезную обеспокоенность общественности и зоозащитного сообщества.
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Сергей МироновСправедливая РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Владимир ПутинОбщество
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