Миронов попросил Путина проверить целесообразность изменения правил охоты

Как поясняется, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в конце апреля был опубликован проект приказа Минприроды "Об утверждении правил охоты". По мнению Миронова, новая версия правил в случае ее утверждения фактически легализует наиболее опасные и жестокие методы охоты, исключает эффективную борьбу с браконьерством и угрожает сохранению биологического разнообразия.

"В частности, предлагаемые изменения предусматривают исключение полного запрета на применение любых самоловов в целях добычи пернатой дичи при осуществлении любительской и спортивной охоты, что в целом ряде стран признается жестоким методом охоты. Кроме того, разрешается нахождение на механических транспортных средствах и воздушных судах с готовым к стрельбе охотничьим оружием, что лишает возможности привлечь к ответственности браконьера", - цитирует пресс-служба СР письмо Миронова.

Лидер эсеров также пишет, что предлагается исключить запрет весенней охоты на гусей на реках, озерах и водохранилищах, являющихся ключевыми местами остановки гусей на пролете. "Это приведет к резкому усилению фактора беспокойства для гнездящихся на этих территориях птиц, а также к сокращению их популяций, в том числе, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу", - говорится в обращении Миронова.