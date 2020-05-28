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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:11
https://ria.ru/20200528/1572107460.html
В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 14,8 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1036x0_80_0_0_8da8bb24d7c7dda9aa16b643f20cc62d.jpg
РИА Новости

В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 14,8 тысячи

12:11 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 14,8 тысячи, при этом выздоровели 4783 человека, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 383 новых случая заражения коронавирусом.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 14 846 случаев заражения COVID-19. Умерли 167 человек. Выздоровели 4783 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 14 293 человека. На карантине находятся 3194 человека, из них 208 - в обсерваторе, 779 - на самоизоляции, 2207 - контактные.
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