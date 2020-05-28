В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 14,8 тысячи

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 383 новых случая заражения коронавирусом.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 14 846 случаев заражения COVID-19. Умерли 167 человек. Выздоровели 4783 человека", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 14 293 человека. На карантине находятся 3194 человека, из них 208 - в обсерваторе, 779 - на самоизоляции, 2207 - контактные.