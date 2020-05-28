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2020-05-28T12:05
https://ria.ru/20200528/1572107083.html
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста полицейским из "дела Голунова"
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РИА Новости

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста полицейским из "дела Голунова"

12:05 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший полицейский Денис Коновалов в суде
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы 1 июня рассмотрит вопрос о продлении до сентября срока ареста четверым бывшим полицейским УВД по ЗАО в рамках дела о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщили РИА Новости в суде.
Следствие просит продлить арест до 7 сентября.
Иван Голунов
15 апреля, 19:52
Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения
"Рассмотрение ходатайства следователя назначено на 1 июня 10:00", - сказали в суде.
Следствие просит продлить арест четверым бывшим сотрудникам и домашний арест еще одному (дата рассмотрения последнего ходатайства еще не назначена).
В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. В СИЗО отправились бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник майор Игорь Ляховец.
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
30 января, 17:44
Ключевой фигурант "дела Голунова" заявил, что опасается давления
Еще один полицейский, Денис Коновалов, дал показания на Ляховца, поэтому позднее вышел из СИЗО под домашний арест. Как заявлял РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, на очной ставке Коновалов сообщил, что начальник "давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал". В феврале Коновалов был переведен под домашний арест.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
4 февраля, 14:36
Адвокат заявил, что фигуранту дела Голунова угрожают сотрудники ФСБ
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Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
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