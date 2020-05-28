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2020-05-28T11:54
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В Москве проверят обстоятельства изъятия из семьи трех детей
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РИА Новости

В Москве проверят обстоятельства изъятия из семьи трех детей

11:54 28.05.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обнаружения трёх несовершеннолетних детей в квартире на юго-западе столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве женщина через суд пытается вернуть троих приемных детей, которых у нее забрали органы опеки. По мнению женщины, так ей "мстят" за ее жалобы на сотрудников службы.
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В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы пояснили РИА Новости, что москвичка, у которой забрали детей, отказывалась от помощи сотрудников соцзащиты, также в ходе многочисленных проверок подтвердилось, что дети проживали в неблагополучных условиях, поэтому их передали органам опеки. Несовершеннолетние переданы в приемную семью, опекуны постоянно на связи со специалистами соцзащиты.
"Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по факту обнаружения трёх несовершеннолетних детей в квартире на юго-западе столицы", - сказала Нефедова.
По ее словам, проведение проверки поручено Гагаринской межрайонной прокуратуре, которая в том числе должна будет дать оценку полноте действий должностных лиц органов системы профилактики.
Результаты проверки поставлены прокуратурой Москвы на контроль.
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