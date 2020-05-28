В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все своевременно изолированы", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 107 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 3532 человек, число выздоровевших достигло 1564. Умерли в регионе 24 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
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