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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:43
https://ria.ru/20200528/1572105213.html
В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570813311_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4c1d5e8b4943beceb2930c2b04258ca9.jpg
РИА Новости

В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи

11:43 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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"Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все своевременно изолированы", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 107 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 3532 человек, число выздоровевших достигло 1564. Умерли в регионе 24 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
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