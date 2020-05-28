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2020-05-28T12:11
https://ria.ru/20200528/1572104720.html
Москва следит за соблюдением прав россиян на процессе по MH17
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РИА Новости

Москва следит за соблюдением прав россиян на процессе по MH17

11:38 28.05.2020 (обновлено: 12:11 28.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия, хотя и не является стороной судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17, следит за соблюдением прав российских граждан, которые являются фигурантами дела, заявил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
Планируется, что судебные слушания по делу о крушении MH17 будут возобновлены в Нидерландах 8 июня. Первые слушания прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Выступая на суде прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе заявил, что обвиняемые могут дать показания российским властям.
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"Россия, подчеркну, не сторона данного судебного процесса. Однако мы внимательно следим за тем, насколько соблюдаются права российских граждан, один из которых представлен в суде адвокатами", - сказал Парамонов.
Он отметил, что МИД пока не берется прогнозировать, в каком формате будет вестись работа с обвиняемыми.
Отвечая на вопрос о том, обращался ли кто-то из обвиняемых с инициативой дать показания перед судьей в России, дипломат ответил: "В случае, если в адрес российской стороны будут направлены какие-то дополнительные запросы об оказании правовой помощи, они будут рассматриваться в соответствии с имеющимися требованиями и международными обязательствами".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Читайте полный текст интервью Алексея Парамонова >>
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Алексей ПарамоновMH17. РасследованиеКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НидерландыВ мире
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