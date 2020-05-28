Москва следит за соблюдением прав россиян на процессе по MH17

"Россия, подчеркну, не сторона данного судебного процесса. Однако мы внимательно следим за тем, насколько соблюдаются права российских граждан, один из которых представлен в суде адвокатами", - сказал Парамонов.

Он отметил, что МИД пока не берется прогнозировать, в каком формате будет вестись работа с обвиняемыми.

Отвечая на вопрос о том, обращался ли кто-то из обвиняемых с инициативой дать показания перед судьей в России, дипломат ответил: "В случае, если в адрес российской стороны будут направлены какие-то дополнительные запросы об оказании правовой помощи, они будут рассматриваться в соответствии с имеющимися требованиями и международными обязательствами".