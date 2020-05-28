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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T12:09
https://ria.ru/20200528/1572104076.html
Роспотребнадзор и Минздрав Франции проработают меры по борьбе с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e709d420b3ef457906f7b53044e85a86.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор и Минздрав Франции проработают меры по борьбе с COVID-19

11:31 28.05.2020 (обновлено: 12:09 28.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор и министерство солидарности и здравоохранения Франции прорабатывают конкретные предложения в сфере борьбы с COVID-19, Москва рассчитывает, что специалисты двух стран скоро смогут приступить к совместной работе, заявил РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Российско-французское взаимодействие по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса находится в фокусе внимания лидеров и правительств двух стран. Констатируем взаимный интерес к налаживанию тесного сотрудничества в сфере борьбы с COVID-19 по линии как министерств здравоохранения, так и ряда других профильных ведомств и служб", - рассказал дипломат.
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По словам Парамонова, речь идет, в частности, об обмене опытом в области схем лечения пациентов, организации клинических исследований препаратов, координации разработок новых методов профилактики и лечения инфекции, а также лекарств и вакцин.
"Конкретные предложения сейчас прорабатываются по линии Роспотребнадзора и министерства солидарности и здравоохранения Франции. Ожидаем, что специалисты наших стран приступят к совместной работе в самое ближайшее время", - сообщил собеседник агентства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его французский коллега Эдуар Филипп в ходе телефонного разговора 14 апреля обсудили взаимодействие министерств здравоохранения двух стран по разработке методов лечения коронавируса и испытаниям новейших вакцин.
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