Роспотребнадзор и Минздрав Франции проработают меры по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор и министерство солидарности и здравоохранения Франции прорабатывают конкретные предложения в сфере борьбы с COVID-19, Москва рассчитывает, что специалисты двух стран скоро смогут приступить к совместной работе, заявил РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Российско-французское взаимодействие по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса находится в фокусе внимания лидеров и правительств двух стран. Констатируем взаимный интерес к налаживанию тесного сотрудничества в сфере борьбы с COVID-19 по линии как министерств здравоохранения, так и ряда других профильных ведомств и служб", - рассказал дипломат.
По словам Парамонова, речь идет, в частности, об обмене опытом в области схем лечения пациентов, организации клинических исследований препаратов, координации разработок новых методов профилактики и лечения инфекции, а также лекарств и вакцин.
"Конкретные предложения сейчас прорабатываются по линии Роспотребнадзора и министерства солидарности и здравоохранения Франции. Ожидаем, что специалисты наших стран приступят к совместной работе в самое ближайшее время", - сообщил собеседник агентства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его французский коллега Эдуар Филипп в ходе телефонного разговора 14 апреля обсудили взаимодействие министерств здравоохранения двух стран по разработке методов лечения коронавируса и испытаниям новейших вакцин.
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