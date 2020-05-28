Роспотребнадзор и Минздрав Франции проработают меры по борьбе с COVID-19

"Российско-французское взаимодействие по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса находится в фокусе внимания лидеров и правительств двух стран. Констатируем взаимный интерес к налаживанию тесного сотрудничества в сфере борьбы с COVID-19 по линии как министерств здравоохранения, так и ряда других профильных ведомств и служб", - рассказал дипломат.