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Алтайский край
Алтайский край
2020-05-28T11:30
https://ria.ru/20200528/1572104045.html
Алтайский край продолжит развивать инфраструктуру туротрасли
https://cdn24.img.ria.ru/images/154797/82/1547978226_61:173:2400:1489_1036x0_80_0_0_c4919ae45da8411cffba397c0cd000c9.jpg
РИА Новости

Алтайский край продолжит развивать инфраструктуру туротрасли

11:30 28.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
БАРНАУЛ, 28 мая – РИА Новости. Сфера туризма в Алтайском крае по итогам 2019 года приросла по всем основным показателям, власти продолжат развивать транспортную и инженерную инфраструктуру новых инвестплощадок отрасли, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко.
Выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона, губернатор констатировал, что в 2019 году турпоток в Алтайский край составил 2,2 миллиона человек, в том числе 62,5 тысячи иностранных граждан (прирост 5,8%), общее количество субъектов этой сферы в регионе превысило 1 тысячу (прирост 1,2%), а общий объем оказанных предпринимателями туристических услуг увеличился на 13,8% и составил 5,12 миллиарда рублей (в 2018 году - 4,5 миллиарда рублей).
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"Правительством региона осуществлялось активное взаимодействие с федеральным центром и туристическими регионами России по вопросам выработки стратегии дальнейшего развития отрасли туризма в стране и единого с ней вектора развития сферы туризма Алтайского края. Главное достижение совместной работы - устойчивое восприятие нашего региона как территории, составляющей основу туризма в России", - отметил Томенко.
Он напомнил, что на основе Стратегии развития туризма в России до 2035 года власти разработали новую госпрограмму развития туризма в Алтайском крае на период до 2024 года. По итогам 2019 года регион вошел в первую десятку рейтинга регионов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 и закрепился на шестой строке в Национальном туристическом рейтинге регионов России.
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Также, по словам губернатора, в 2019 году продолжалась работа по реализации инвестпроектов в сфере туризма. На эти цели направлено 99 миллионов рублей из средств консолидированного бюджета региона и 879 миллионов рублей частных инвестиций. С целью дальнейшего развития инфраструктурных объектов в Алтайском крае Ростуризмом было принято решение о выделении из средств федерального бюджета 880,5 миллиона рублей на строительство в период 2020-2022 годов автомобильных дорог на площадке "Белокуриха горная" ("Белокуриха-2").
"В наших планах на текущий год - развитие транспортной и инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок на территории туристских дестинаций региона, привлечение на них инвесторов для создания туристских объектов. Предоставление различных форм государственной поддержки на развитие сферы туризма. Совместно с Ростуризмом мы параллельно занимаемся подготовкой к запуску новых туристских направлений, прорабатываем вопросы сотрудничества с федеральными туроператорами по запуску чартерных программ из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас перспективное время, чтобы открыть Алтай для большего количества россиян", - подчеркнул Томенко.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)МоскваАлтайский крайСанкт-ПетербургЭкономика
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