Алтайский край продолжит развивать инфраструктуру туротрасли

БАРНАУЛ, 28 мая – РИА Новости. Сфера туризма в Сфера туризма в Алтайском крае по итогам 2019 года приросла по всем основным показателям, власти продолжат развивать транспортную и инженерную инфраструктуру новых инвестплощадок отрасли, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко

Выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона, губернатор констатировал, что в 2019 году турпоток в Алтайский край составил 2,2 миллиона человек, в том числе 62,5 тысячи иностранных граждан (прирост 5,8%), общее количество субъектов этой сферы в регионе превысило 1 тысячу (прирост 1,2%), а общий объем оказанных предпринимателями туристических услуг увеличился на 13,8% и составил 5,12 миллиарда рублей (в 2018 году - 4,5 миллиарда рублей).

"Правительством региона осуществлялось активное взаимодействие с федеральным центром и туристическими регионами России по вопросам выработки стратегии дальнейшего развития отрасли туризма в стране и единого с ней вектора развития сферы туризма Алтайского края. Главное достижение совместной работы - устойчивое восприятие нашего региона как территории, составляющей основу туризма в России", - отметил Томенко.

Он напомнил, что на основе Стратегии развития туризма в России до 2035 года власти разработали новую госпрограмму развития туризма в Алтайском крае на период до 2024 года. По итогам 2019 года регион вошел в первую десятку рейтинга регионов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 и закрепился на шестой строке в Национальном туристическом рейтинге регионов России.

Также, по словам губернатора, в 2019 году продолжалась работа по реализации инвестпроектов в сфере туризма. На эти цели направлено 99 миллионов рублей из средств консолидированного бюджета региона и 879 миллионов рублей частных инвестиций. С целью дальнейшего развития инфраструктурных объектов в Алтайском крае Ростуризмом было принято решение о выделении из средств федерального бюджета 880,5 миллиона рублей на строительство в период 2020-2022 годов автомобильных дорог на площадке "Белокуриха горная" ("Белокуриха-2").