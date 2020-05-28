В прокуратуре назвали причину подтопления трассы в Мурманске

МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Проверка мурманской природоохранной прокуратуры показала, что подтопление участка федеральной трассы в Мурманске произошло из-за несвоевременной расчистки и дноуглублению реки Роста, протекающей по закрытому руслу, сообщила пресс-служба ведомства.
В среду на участке Восточно-Объездной дороги на окраине Мурманска было перекрыто движение из-за подтопления. Свою проверку провела мурманская межрайонная природоохранная прокуратура.
"Проверкой установлено, что 27 мая вследствие нарушения гидродинамической связи между участками водного объекта реки Роста произошло подтопление части Восточно-Объездной дороги в городе Мурманск… Следствием подтопления дороги явилось несвоевременное проведение уполномоченным государственным органом власти мероприятий по охране водного объекта, в частности, противопаводковых мероприятий, расчистке и дноуглублению реки Роста, протекающей по закрытому руслу", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, река Роста в Мурманске от истока из водохранилища озера Большое протекает как в естественном русле, так и через закрытое русло водного объекта (канал), проходящего под дорогами. Канал, расположенный в Северной промышленной зоне Мурманска, в который частично отведена река Роста, служит в том числе и для отведения ливневых, хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Закрытое русло реки Роста относится к гидротехническим сооружениям.
В прокуратуре отметили, что водный объект находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, которое и обязано принимать меры по охране водных объектов региона.
"В нарушение пункта 6 положения об эксплуатации гидротехнического сооружения, утвержденного постановлением правительства РФ от 27.02.1999 № 237 министерством до настоящего времени не проведены работы по обеспечению безопасности бесхозяйного гидротехнического сооружения закрытого русла реки Роста, что негативно повлияло на техническое состояние искусственного русла", - добавили в прокуратуре.
Природоохранная прокуратура в адрес министра природных ресурсов и экологии региона внесла представление.