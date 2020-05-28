В прокуратуре назвали причину подтопления трассы в Мурманске

"Проверкой установлено, что 27 мая вследствие нарушения гидродинамической связи между участками водного объекта реки Роста произошло подтопление части Восточно-Объездной дороги в городе Мурманск… Следствием подтопления дороги явилось несвоевременное проведение уполномоченным государственным органом власти мероприятий по охране водного объекта, в частности, противопаводковых мероприятий, расчистке и дноуглублению реки Роста, протекающей по закрытому руслу", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, река Роста в Мурманске от истока из водохранилища озера Большое протекает как в естественном русле, так и через закрытое русло водного объекта (канал), проходящего под дорогами. Канал, расположенный в Северной промышленной зоне Мурманска, в который частично отведена река Роста, служит в том числе и для отведения ливневых, хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Закрытое русло реки Роста относится к гидротехническим сооружениям.