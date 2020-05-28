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2020-05-28T12:11
https://ria.ru/20200528/1572102775.html
МИД: в Нидерландах по-настоящему не расследовали роль Киева в деле МН17
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РИА Новости

МИД: в Нидерландах по-настоящему не расследовали роль Киева в деле МН17

11:13 28.05.2020 (обновлено: 12:11 28.05.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием катастрофы малайзийского "Боинга" MH17, не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Мы неоднократно выражали удивление в связи с тем, что материалы, переданные нами, то игнорировались, то объявлялись сфальсифицированными. В то же время без каких-либо вопросов, на веру, к делу приобщались данные из сомнительных источников, включая то, что предоставляла очевидно заинтересованная сторона - Украина. Вместе с тем не было проведено настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17 – в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта", - сказал Парамонов.
Планируется, что судебные слушания по делу о крушении MH17 будут возобновлены в Нидерландах 8 июня. Первые слушания прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
17 февраля, 15:40
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Читайте полный текст интервью Алексея Парамонова >>
Член Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
4 февраля, 09:57Сказано в эфире
"Сначала приговор – потом обвинения". Политолог о деле MH17В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении рейса МН17. Подготовку процесса прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
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Алексей ПарамоновMH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковМоскваКурскНидерландыВ мире
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