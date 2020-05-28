МИД: в Нидерландах по-настоящему не расследовали роль Киева в деле МН17

"Мы неоднократно выражали удивление в связи с тем, что материалы, переданные нами, то игнорировались, то объявлялись сфальсифицированными. В то же время без каких-либо вопросов, на веру, к делу приобщались данные из сомнительных источников, включая то, что предоставляла очевидно заинтересованная сторона - Украина. Вместе с тем не было проведено настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17 – в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта", - сказал Парамонов.