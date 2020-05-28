В Карабахе число излечившихся от коронавируса достигло 25

"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 38 граждан. Излечились 25 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 67 человек, проведены 824 теста.