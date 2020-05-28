В Карабахе число излечившихся от коронавируса достигло 25

ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Число излечившихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике за минувшие сутки выросло на 11 и достигло 25, сообщили в четверг в минздраве Карабаха.
Власти непризнанной республики 27 мая сообщали о 38 случаях COVID-19 и 14 выздоровевших пациентах.
"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 38 граждан. Излечились 25 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 67 человек, проведены 824 теста.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.