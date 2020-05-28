Архангельская область и НАО отложили референдум об объединении

МУРМАНСК, 28 мая — РИА Новости. Референдум по объединению Референдум по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа в этом году не состоится, сообщил РИА Новости председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров.

По его словам, теперь развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить в рамках макрорегиона, но не более того, — без политических объединений.

"Должна быть подготовлена программа развития по Арктике , которая закрепит развитие НАО и Архангельской области как отдельный подпункт этой программы", — добавил глава рабочей группы.

Как сообщили в пресс-службе администрации НАО, в округе совместно с Архангельской областью разработают программу социально-экономического развития.

Об этом стало известно после рабочего визита Бездудного в столицу, где он совместно с Цыбульским принял участие в нескольких важных встречах по поддержке обоих регионов.

Так, на встрече с вице-премьером Юрием Трутневым главы обоих субъектов и Минвостокразвития обсудили экономическую интеграцию в рамках глобального проекта развития русской Арктики.

Сейчас НАО — самостоятельный субъект, при этом он входит в состав Архангельской области.