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2020-05-28T11:28
https://ria.ru/20200528/1572100472.html
Архангельская область и НАО отложили референдум об объединении
https://cdn24.img.ria.ru/images/148915/95/1489159535_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_3678ee68d96d8b6f36250e5cca0ea58a.jpg
РИА Новости

Архангельская область и НАО отложили референдум об объединении

10:39 28.05.2020 (обновлено: 11:28 28.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхангельск
Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Архангельск. Архивное фото
МУРМАНСК, 28 мая — РИА Новости. Референдум по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа в этом году не состоится, сообщил РИА Новости председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров.
Такое решение приняли по итогам совещания в Нарьян-Маре с участием секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и обоих врио губернаторов Александра Цыбульского и Юрия Бездудного. "Мы переворачиваем эту страницу, и та политическая история уходит на задний план", — сказал Чупров.
Юрий Бездудный
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Врио главы НАО призвал не спешить с референдумом об объединении регионов
По его словам, теперь развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить в рамках макрорегиона, но не более того, — без политических объединений.
"Должна быть подготовлена программа развития по Арктике, которая закрепит развитие НАО и Архангельской области как отдельный подпункт этой программы", — добавил глава рабочей группы.
Как сообщили в пресс-службе администрации НАО, в округе совместно с Архангельской областью разработают программу социально-экономического развития.
Вид на центральную часть города Архангельска
13 мая, 13:21
Случаи объединения российских регионов
Об этом стало известно после рабочего визита Бездудного в столицу, где он совместно с Цыбульским принял участие в нескольких важных встречах по поддержке обоих регионов.
Так, на встрече с вице-премьером Юрием Трутневым главы обоих субъектов и Минвостокразвития обсудили экономическую интеграцию в рамках глобального проекта развития русской Арктики.
Старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин
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Экономист объяснил, кому выгодно объединение Архангельской области и НАО
Сейчас НАО — самостоятельный субъект, при этом он входит в состав Архангельской области.
Второго апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку, на его место назначили губернатора Ненецкого округа Александра Цыбульского, а НАО временно возглавил его заместитель Юрий Бездудный. Тринадцатого мая они пришли к договоренности о начале процесса объединения регионов.
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191552238
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Юрий БездудныйАлександр ЦыбульскийАрктикаИгорь ОрловЕдиная РоссияНарьян-МарОбъединение Архангельской области и НАОНенецкий автономный округАрхангельская областьОбщество
Популярные комментарии
Влезли клоуны из ЕР, и заблокировали естественный процесс. Люди хотят, ЕР против. Ненецкий округ самый менее заселённый в стране. Там удобно манипулировать выборами.
28 мая, 12:09
Арсений Новиков
8000011
Годовой бюджет Архангельской области 198 млрд, а НАО - 22.5 млрд. Причём 80% его - от добычи энергоносителей. Свёрстан он из расчёта цены нефти 47 долларов за баррель. Уже 1 июля правительство НАО не сможет исполнять бюджет и покрывать льготные субсидии своему населению. Ещё вопросы будут, кому более выгодно объединение данных субъектов?!
28 мая, 11:57
scoffer
603108
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