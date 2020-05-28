Архангельская область и НАО отложили референдум об объединении

МУРМАНСК, 28 мая — РИА Новости. Референдум по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа в этом году не состоится, сообщил РИА Новости председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров.
Такое решение приняли по итогам совещания в Нарьян-Маре с участием секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и обоих врио губернаторов Александра Цыбульского и Юрия Бездудного. "Мы переворачиваем эту страницу, и та политическая история уходит на задний план", — сказал Чупров.
По его словам, теперь развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить в рамках макрорегиона, но не более того, — без политических объединений.
"Должна быть подготовлена программа развития по Арктике, которая закрепит развитие НАО и Архангельской области как отдельный подпункт этой программы", — добавил глава рабочей группы.
Как сообщили в пресс-службе администрации НАО, в округе совместно с Архангельской областью разработают программу социально-экономического развития.
13 мая, 13:21Случаи объединения российских регионов
Об этом стало известно после рабочего визита Бездудного в столицу, где он совместно с Цыбульским принял участие в нескольких важных встречах по поддержке обоих регионов.
Так, на встрече с вице-премьером Юрием Трутневым главы обоих субъектов и Минвостокразвития обсудили экономическую интеграцию в рамках глобального проекта развития русской Арктики.
Сейчас НАО — самостоятельный субъект, при этом он входит в состав Архангельской области.
Второго апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку, на его место назначили губернатора Ненецкого округа Александра Цыбульского, а НАО временно возглавил его заместитель Юрий Бездудный. Тринадцатого мая они пришли к договоренности о начале процесса объединения регионов.