В России за сутки умерли 174 пациента с COVID-19

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сто семьдесят четыре человека с COVID-19 умерли в России за сутки, за все время — 4142, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 174 человека. <...> За весь период умерли 4142 человека", — говорится в сообщении.
В частности, за сутки в Москве умер 71 человек, по 21 человеку — в Подмосковье и Дагестане, девять в Санкт-Петербурге, по шесть в Тульской и Нижегородской областях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.