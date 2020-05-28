В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 2054, Подмосковье — 774, Санкт-Петербурге — 383 и Свердловской области — 268. При этом у 3560 человек из новых зарегистрированных нет клинических проявлений заболевания. Умерли 174 пациента.
Накануне сообщалось о 8338 новых случаях и 161 погибшем. Таким образом, с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 379 051 человека, из них 4142 скончались, свыше 150 тысяч вылечились.
Всего в мире, по данным ВОЗ, заболели 5,5 миллиона человек, почти 350 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
На этой неделе Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным. Многие регионы начали поэтапно снимать введенные ранее ограничения.
В Москве режим самоизоляции и пропусков продлили до 14 июня, однако с понедельника жителям столицы разрешат прогулки по графику три раза в неделю. Также планируют открыть непродовольственные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на удаленке и приглашать в Москву гостей, по мнению мэра Сергея Собянина, еще преждевременно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.