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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:04
https://ria.ru/20200528/1572100302.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030114_0:250:3071:1977_1036x0_80_0_0_8817c420bc7828786207c66bb6613432.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека

10:37 28.05.2020 (обновлено: 13:04 28.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 2054, Подмосковье — 774, Санкт-Петербурге — 383 и Свердловской области — 268. При этом у 3560 человек из новых зарегистрированных нет клинических проявлений заболевания. Умерли 174 пациента.
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Накануне сообщалось о 8338 новых случаях и 161 погибшем. Таким образом, с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 379 051 человека, из них 4142 скончались, свыше 150 тысяч вылечились.
Всего в мире, по данным ВОЗ, заболели 5,5 миллиона человек, почти 350 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
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На этой неделе Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным. Многие регионы начали поэтапно снимать введенные ранее ограничения.
В Москве режим самоизоляции и пропусков продлили до 14 июня, однако с понедельника жителям столицы разрешат прогулки по графику три раза в неделю. Также планируют открыть непродовольственные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на удаленке и приглашать в Москву гостей, по мнению мэра Сергея Собянина, еще преждевременно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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