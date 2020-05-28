В Дагестан прибыл спецборт с бригадой московских врачей

"В Махачкалинском международном аэропорту встретили спецборт из Москвы с бригадой высокопрофессиональных врачей и первой партией медицинских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19", — говорится в сообщении регионального правительства в Instagram.

По данным регионального правительства, спецборт доставил в Дагестан бригаду во главе с врачом-хирургом с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. В составе бригады также высокопрофессиональные пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с коронавирусом.