В Дагестан прибыл спецборт с бригадой московских врачей

МАХАЧКАЛА, 28 мая — РИА Новости. Спецборт с бригадой московских врачей и партией медицинских препаратов прилетел в Махачкалу для помощи в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина поддержать регионы и направить туда бригады московских медицинских работников. В первую очередь, по его словам, в помощи нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также Забайкальский край.
"В Махачкалинском международном аэропорту встретили спецборт из Москвы с бригадой высокопрофессиональных врачей и первой партией медицинских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19", — говорится в сообщении регионального правительства в Instagram.
По данным регионального правительства, спецборт доставил в Дагестан бригаду во главе с врачом-хирургом с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. В составе бригады также высокопрофессиональные пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с коронавирусом.
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