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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:14
https://ria.ru/20200528/1572099800.html
В Дагестан прибыл спецборт с бригадой московских врачей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571940089_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_1f1a60bfd9baa8934d74c10a598991b9.jpg
РИА Новости

В Дагестан прибыл спецборт с бригадой московских врачей

10:29 28.05.2020 (обновлено: 11:14 28.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкДагестан
Дагестан
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Дагестан. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 28 мая — РИА Новости. Спецборт с бригадой московских врачей и партией медицинских препаратов прилетел в Махачкалу для помощи в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина поддержать регионы и направить туда бригады московских медицинских работников. В первую очередь, по его словам, в помощи нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также Забайкальский край.
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"В Махачкалинском международном аэропорту встретили спецборт из Москвы с бригадой высокопрофессиональных врачей и первой партией медицинских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19", — говорится в сообщении регионального правительства в Instagram.

По данным регионального правительства, спецборт доставил в Дагестан бригаду во главе с врачом-хирургом с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. В составе бригады также высокопрофессиональные пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанВладимир ПутинЗабайкальский крайМахачкалаОбщество
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