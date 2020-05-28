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Религия и мировоззрение
2020-05-28T10:21
https://ria.ru/20200528/1572099356.html
Православные верующие встречают Вознесение Господне
https://cdn23.img.ria.ru/images/144143/72/1441437238_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_dbe08db5a699344dfc701e58e8205368.jpg
РИА Новости

Православные верующие встречают Вознесение Господне

10:21 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Коломенское"
Музей-заповедник Коломенское
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Православные в четверг отмечают один из "двунадесятых" (12-ти) главных церковных праздников – Вознесение Господне.
"Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их", - так описываются события Вознесения в Деянии святых апостолов. Христиане верят, что на 40-й день после своего Воскресения Иисус Христос в присутствии своих учеников взошел на небо. Праздник Вознесения также отмечают через 40 дней после Пасхи – его дата движется вслед за Воскресением Христовым. В этом году Вознесение попадает на 28 мая.
Праздник Вознесения Христова отмечается в церкви в течение десяти дней. Цвет одежд священников – белый, что символизирует чистоту, божественный свет. На иконах, посвященных этому дню, изображают апостолов, стоящих вокруг Богородицы и Иисуса. Сам Христос – в облаке, в окружении ангелов – "парит" над землей.
В храме Вознесения Господня у Никитских ворот
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Считается, что Иисус "оставил" апостолов не просто так. Христиане верят в Троицу – единство трех сущностей Бога – Отца, Сына, Святого духа. Иисус проповедовал, что для учеников будет лучше, если он уйдет – так он готовил их к сошествию Духа святого. "Лучше для вас, чтобы я пошел; ибо, если я не пойду, Утешитель (Дух Святой - ред.) не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам" (Ин.16:7).
Это сбылось ровно через десять дней после Вознесения или через 50 – после Воскресения - в день Святой Троицы (Пятидесятницы). Тогда апостолы заговорили на разных языках и распространили учение Христа в мире. Сегодня это событие отмечают как рождение Церкви. И если Дух Святой "дышит, где хочет", то Бог-Сын после своего Вознесения находится "одесную" - по правую руку - от Бога Отца.
Сам праздник символизирует собой дорогу в Царствие небесное для христиан. По словам христианского мыслителя Антония Сурожского, "мы понимаем путь спасения, и видим, что для Бога значит наша земля, как она ему дорога, и какие непостижимые в ней возможности".
"Вспомните слова Спасителя на Тайной вечери. Говоря о том, что ему надлежит умереть и воскреснуть, и уйти от своих учеников, он увидел, что они стали скорбны, и сказал им: "Если бы вы меня действительно любили, вы радовались бы, что я иду к Отцу", - говорил о празднике Вознесения Сурожский.
Однако узнать, кто именно попадет "на небо" – можно будет только после Страшного суда. Верующие ожидают возвращение Иисуса Христа – так называемого Второго пришествия, когда он будет судить живых и мертвых по их делам: "Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким, как вы видели Его восходящим на небо" (Деян 1: 9-11).
Вознесение Господне. Фрагмент. Мозаика. XII в. Собор Святого Марка. Венеция, Италия
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