Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве

БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы в Москве 24 июня, сообщили РИА Новости в четверг в аппарате главы государства.
"Президент Кыргызской Республики примет участие в Параде в Москве 24 июня, посвященном 75-летию Победы в ВОВ", - заявил представитель аппарата.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды.