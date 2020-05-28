Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-28T11:39
https://ria.ru/20200528/1572099242.html
Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/155554/69/1555546977_0:0:2924:1645_1036x0_80_0_0_a97f7f8a910a0f192ded447b7ce353f4.jpg
РИА Новости

Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве

10:18 28.05.2020 (обновлено: 11:39 28.05.2020)
366
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы в Москве 24 июня, сообщили РИА Новости в четверг в аппарате главы государства.
"Президент Кыргызской Республики примет участие в Параде в Москве 24 июня, посвященном 75-летию Победы в ВОВ", - заявил представитель аппарата.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды.
700004
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыСооронбай ЖээнбековМоскваРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)КиргизияВ мире
Рекомендуем
Воздушный парад Победы в Москве
Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем участникам
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
Пентагон
СМИ: Пентагон готов предоставить Украине дополнительную военную помощь
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
Премьер Киргизии взял отпуск на время расследования уголовного дела
120-мм минометный комплекс 2С12 Сани, состоящий из миномёта 2Б11 и транспортной машины 2Ф510
Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани"
Сотрудники полиции в США
В США один человек погиб во время беспорядков из-за смерти афроамериканца
Бишкек
В Киргизии за сутки выявили более 70 случаев COVID-19
Сотрудники полиции и задержанные участники акции протеста в Гонконге
Китай принял резолюцию о разработке законе о безопасности в Гонконге
Полиция в Индии
В Индии полиция предотвратила теракт на территории Джамму и Кашмира
Мэр Тегерана Мохаммад-Багер Галибаф
В Иране впервые за двенадцать лет сменился глава парламента
Воздушный парад Победы в Москве
Москва обновит приглашения на парад Победы главам стран СНГ
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Подмосковье перепрофилируют коронавирусные стационары
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
Партия аппаратов искусственной вентиляции легких
США в субботу отправят в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию на мировых рынках углеводородов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
Лента новостейМолния