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2020-05-28T09:56
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Трамп намерен подписать указ о социальных сетях
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РИА Новости

Трамп намерен подписать указ о социальных сетях

09:55 28.05.2020 (обновлено: 09:56 28.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, касающийся работы социальных сетей, пишет газета Politico со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.
Ожидается, что президент США может подписать указ уже в четверг. Дополнительная информация о готовящемся к подписанию документе пока не известна.
Логотип социальной сети Twitter
Вчера, 08:42
Twitter объяснил, почему отметил публикации Трампа "значком неправды"
В среду Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Критика президента США была связана с тем, что ранее система социальной сети Twitter обозначила одно из его сообщений как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок с предложением пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте.
Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов". Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Вчера, 04:11
Цукерберг раскритиковал Twitter из-за "значка неправды" на твите Трампа
Как позже объяснили в компании, публикации Трампа могли привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе.
Президент США в ответ на это обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова.
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