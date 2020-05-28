На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 22 382 человек

"За минувшие сутки заболело 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека. В целом за все время пандемии заболело 22 382 человека, из них 1627 детей и 4345 медработников", - сказал Степанов на брифинге.