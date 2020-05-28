Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T09:51
https://ria.ru/20200528/1572097261.html
На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 22 382 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 22 382 человек

09:31 28.05.2020 (обновлено: 09:51 28.05.2020)
326
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом на Украине за сутки выросло на 477, превысив отметку в 22 тысячи, умерли 11 человек, заявил в четверг министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Днем ранее суточный прирост на Украине составил 321, было зафиксировано 14 летальных случаев.
"За минувшие сутки заболело 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека. В целом за все время пандемии заболело 22 382 человека, из них 1627 детей и 4345 медработников", - сказал Степанов на брифинге.
По его словам, за время пандемии выздоровели 8439 человек, число летальных случаев составило 669. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ровенской (74), Львовской (70) и Черновецкой (57) областях, в Киеве – 54.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
111001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
На Украине выявили 321 новый случай заражения коронавирусом
Медицинская сестра в больничной палате
В Москве еще 3793 пациента выздоровели от COVID-19
Тест на коронавирус
В России провели более 9,7 миллиона тестов на COVID-19
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 39 858
Пентагон
СМИ: Пентагон готов предоставить Украине дополнительную военную помощь
Сотрудники полиции в США
В США один человек погиб во время беспорядков из-за смерти афроамериканца
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В Великобритании за сутки резко возросло число жертв COVID-19
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи в Киеве
На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 21 584 человек
Пустая больничная палата
В России за сутки 8785 человек выздоровели от COVID-19
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране за сутки выявили 2258 новых случаев заражения коронавирусом
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 18 тысяч новых случаев COVID-19
Медицинские работники
В России за сутки умерли 174 пациента с COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 158 тысяч
Медик у машины скорой помощи
В Воронежской области выявили 110 новых случаев COVID-19
Якутск
В Якутске усилят меры безопасности из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
05:34На Камчатке обнаружили подпольные цеха по производству крабовой продукции
Лента новостейМолния