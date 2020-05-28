Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T09:27
https://ria.ru/20200528/1572097103.html
Во Владимирской области число заболевших COVID-19 выросло до 2495
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число заболевших COVID-19 выросло до 2495

09:27 28.05.2020
3513
© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличилось за сутки на 61 - до 2495, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2495 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Во Владимире зарегистрированы 503 случая COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 376, в Гусь-Хрустальном районе - 344, Александровском районе - 227, Муроме - 215, Ковровском районе - 214, Кольчугинском районе - 106.
Скончались в регионе 17 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 426 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимирская область
Рекомендуем
Анализы на коронавирус в лаборатории
Во Владимирской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом
Пустая больничная палата
Во Владимирской области 60 человек выздоровели от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Медицинские работники
Во Владимирской области выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
В храме Вознесения Господня у Никитских ворот
Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Врач скорой помощи
Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса достигло 426
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как коронавирус в России "выдохся"
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
05:34На Камчатке обнаружили подпольные цеха по производству крабовой продукции
Лента новостейМолния