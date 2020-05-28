Во Владимирской области число заболевших COVID-19 выросло до 2495

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличилось за сутки на 61 - до 2495, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2495 случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Скончались в регионе 17 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 426 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.