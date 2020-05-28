Во Владимирской области число заболевших COVID-19 выросло до 2495

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличилось за сутки на 61 - до 2495, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2495 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 503 случая COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 376, в Гусь-Хрустальном районе - 344, Александровском районе - 227, Муроме - 215, Ковровском районе - 214, Кольчугинском районе - 106.
Скончались в регионе 17 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 426 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.