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Культура
2020-05-28T14:53
https://ria.ru/20200528/1572095354.html
Елена Воробей оценила степень "безденежья" артистов
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РИА Новости

Елена Воробей оценила степень "безденежья" артистов

08:47 28.05.2020 (обновлено: 14:53 28.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елена Воробей
Актриса Елена Воробей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Актриса Елена Воробей в беседе с изданием "Собеседник" рассказала, что артисты сидят без работы третий месяц, однако у всех разная финансовая ситуация.
"Театральным артистам — государственникам, бюджетникам, полагаются выплаты. Нам — самозанятым и ИП-шникам — не полагается ничего", — пояснила она.
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Воробей отметила, что артисты на определенный срок лишились возможности зарабатывать, и назвала такие перспективы угнетающими. Кроме того, по словам актрисы, она единственный кормилец в семье — у нее есть дочь, а также племянники и племянницы школьного возраста, "которые не попадают под какие-либо выплаты".
"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — призналась Воробей.
Она добавила, что решила продать квартиру в Черногории, и при этом назвала глупым сравнение уровня жизни обычных людей и знаменитостей, у которых есть недвижимость за границей и элитные квартиры.

"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила актриса.

Она также подчеркнула, что нужно помнить о людях, которым сейчас тяжелее, и помогать тем, кто в этом нуждается. Сама Воробей, по ее признанию, доставляет продукты первой необходимости тем, кто не может выйти из дома из-за пандемии.
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На днях после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.
Лидер группы "Ленинград" несколько раз критиковал Пригожина, а тот заявил, что Шнурову не избежать "мужского разговора" и придется извиниться перед Валерией, которую он упоминал в своих стихах.
До этого о бедственном положении артистов рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псеводонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
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КультураСергей Глушко (Тарзан)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕлена ВоробейШоу-бизнесЛенинградИосиф ПригожинШнур (Сергей Шнуров)Черногорияденьги
Популярные комментарии
Одному Галкину повезло. У него жена хоть пенсию получает. А то как выживал бы, даже не представляю.
28 мая, 08:52
Игорь Громов
162810102
А по-моему, Воробей - единственная, кто поступает "по-мужски" из всех затронутых в этом споре...
28 мая, 09:34
YSYar S
13682103
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