Елена Воробей оценила степень "безденежья" артистов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Актриса Актриса Елена Воробей в беседе с изданием " Собеседник " рассказала, что артисты сидят без работы третий месяц, однако у всех разная финансовая ситуация.

"Театральным артистам — государственникам, бюджетникам, полагаются выплаты. Нам — самозанятым и ИП-шникам — не полагается ничего", — пояснила она.

Воробей отметила, что артисты на определенный срок лишились возможности зарабатывать, и назвала такие перспективы угнетающими. Кроме того, по словам актрисы, она единственный кормилец в семье — у нее есть дочь, а также племянники и племянницы школьного возраста, "которые не попадают под какие-либо выплаты".

"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — призналась Воробей.

Она добавила, что решила продать квартиру в Черногории , и при этом назвала глупым сравнение уровня жизни обычных людей и знаменитостей, у которых есть недвижимость за границей и элитные квартиры.

"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила актриса.

Она также подчеркнула, что нужно помнить о людях, которым сейчас тяжелее, и помогать тем, кто в этом нуждается. Сама Воробей, по ее признанию, доставляет продукты первой необходимости тем, кто не может выйти из дома из-за пандемии.

На днях после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.

Лидер группы " Ленинград " несколько раз критиковал Пригожина, а тот заявил, что Шнурову не избежать "мужского разговора" и придется извиниться перед Валерией, которую он упоминал в своих стихах.