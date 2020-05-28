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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T07:39
https://ria.ru/20200528/1572094280.html
В Кузбассе за сутки выявили 20 случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В Кузбассе за сутки выявили 20 случаев коронавируса

07:39 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 28 мая - РИА Новости. Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Кузбассе снова выросло, за последние сутки выявлено двадцать заразившихся, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
В среду сообщалось о 18 новых выявленных заболевших, во вторник – о 13.
"Еще у двадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Восемнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто восемьдесят три человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести девяносто два больных коронавирусом", - написал глава региона своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, семь новых случаев выявлено в Новокузнецке, по четыре – в Кемерово и Междуреченске, по одному – в Белово, Калтане, Осинниках, Кемеровском и Яшкинском районах. Среди новых выздоровевших – восемь жителей Кемерово, трое – из Белово, двое – из поселка Краснобродского, по одному из Юрги, Новокузнецка, Осинников, Промышленновского и Крапивинского районов.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 482 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 183 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9832 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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