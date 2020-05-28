В Кузбассе за сутки выявили 20 случаев коронавируса

"Еще у двадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Восемнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто восемьдесят три человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести девяносто два больных коронавирусом", - написал глава региона своем Telegram-канале.