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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T07:05
https://ria.ru/20200528/1572093981.html
В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19

07:05 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая - РИА Новости. Вторая смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована в Амурской области, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района - скончалась 19 мая. Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"По состоянию на 27.05.2020 зарегистрировано 2 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье выявлено 414 случаев COVID-19, 133 человека выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске - 172 человека, на втором месте город Тында - 48 человек.
Коэффициент распространения инфекции - 0,8. Показатель тестирования - 204,8 на 100 тысяч человек, свободных коек - 56,4%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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