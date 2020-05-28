В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19

Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района - скончалась 19 мая. Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.