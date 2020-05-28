В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая - РИА Новости. Вторая смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована в Амурской области, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района - скончалась 19 мая. Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"По состоянию на 27.05.2020 зарегистрировано 2 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье выявлено 414 случаев COVID-19, 133 человека выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске - 172 человека, на втором месте город Тында - 48 человек.
Коэффициент распространения инфекции - 0,8. Показатель тестирования - 204,8 на 100 тысяч человек, свободных коек - 56,4%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.