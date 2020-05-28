РФ и Туркмения готовят проект меморандума о сотрудничестве в энергетике

"Подготовка проекта "Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Туркменистана и министерством энергетики Российской Федерации по сотрудничеству в сфере энергетики" стала основной темой онлайн-встречи, состоявшейся в минэнерго страны, - отмечает издание.

Было также отмечено, что Туркменистан и Россия имеют хорошие перспективы взаимодействия в области реализации проектов по транзиту и экспорту электроэнергии.