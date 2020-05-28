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2020-05-28T06:31
https://ria.ru/20200528/1572093560.html
РФ и Туркмения готовят проект меморандума о сотрудничестве в энергетике
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РИА Новости

РФ и Туркмения готовят проект меморандума о сотрудничестве в энергетике

06:31 28.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
АШХАБАД, 28 мая - РИА Новости. Представители министерства энергетики Туркмении и министерства энергетики России в формате видеоконференции обсудили проект меморандума о сотрудничестве, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Подготовка проекта "Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Туркменистана и министерством энергетики Российской Федерации по сотрудничеству в сфере энергетики" стала основной темой онлайн-встречи, состоявшейся в минэнерго страны, - отмечает издание.
В ходе переговоров туркменская сторона подчеркнула, что всемерное укрепление и диверсификация экономических связей с Россией, являющейся одним из стратегических партнеров Туркменистана, выступает в числе ключевых направлений внешней политики, проводимой под руководством президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Было также отмечено, что Туркменистан и Россия имеют хорошие перспективы взаимодействия в области реализации проектов по транзиту и экспорту электроэнергии.
"В частности, это касается проектов строительства высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сопряжения электроэнергетической системы Центральной Азии, формирования к 2025 году общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и так далее", - пишет "Нейтральный Туркменистан".
Туркменистан экспортирует электроэнергию в Афганистан и рассматривает возможности экспорта электричества в Таджикистан, Пакистан и Армению.
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РоссияТуркменияЭкономика
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