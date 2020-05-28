Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Москвы в ДФО

"Оперативниками главного управления на транспорте МВД России совместно с коллегами из подразделений по контролю за оборотом наркотиков управлений на транспорте МВД России по Дальневосточному и Северо-Западному федеральным округам перекрыт канал поставки железнодорожным транспортом синтетических наркотиков в Хабаровский край", - сказала Волк.

По ее словам, в начале марта сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УТМВД России по ДФО на складе одной из транспортных компаний в Хабаровске обнаружили микроволновую печь, в которой находилось наркотическое средство мефедрон общим весом более 1 килограмма и 1 тысяча таблеток экстази.

"В дальнейшем установлено, что злоумышленники в Москве и Санкт-Петербурге закладывают наркотики в бытовую технику и переправляют по железной дороге в восточные регионы России. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след участников группы", - отметила она.

Волк сообщила, что в Еврейской автономной области при попытке достать наркотики из тайника задержали жительницу Хабаровска, которая, по версии следствия, отвечала за подготовку к продаже мелкооптовых партий. Позже в Хабаровске был задержан предполагаемый организатор наркотрафика. Оперативники выяснили, что он вылетал в Москву, где бесконтактным способом приобрел более 1 килограмма мефедрона, поместил его с микроволновку и отправил транспортной компанией в Хабаровск. Полицейские заменили наркотики на муляж, а отправителя задержали в момент получения посылки. По месту жительства у мужчины обнаружено психотропное вещество ЛСД в особо крупном размере.