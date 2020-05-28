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2020-05-28T03:25
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Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка
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РИА Новости

Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка

03:25 28.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал изменить действующий на Украине закон об исключительности украинского языка, об этом он заявил в интервью порталу "Главком".
"Думаю, да (закон о языке нужно менять – Прим. ред.). Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно", - сказал Разумков.
При этом, по словам спикера Рады, несмотря на то, что соответствующие законопроекты уже внесены в парламент, в повестке дня пленарных заседаний в ближайшие недели их нет.
С середины июля прошлого года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
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Сам Разумков ранее говорил, что на Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один — украинский. В то же время он отказался от практики отключения микрофонов депутатам, выступающим на русском языке, а до своего избрания в Раду заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.
94367173
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Дмитрий РазумковСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Признать западно-украиньский языком нац. меньшинств и перевести все на общеупотребимый русский.
28 мая, 03:33
Андрей Ершов
3040000
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