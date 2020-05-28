Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал изменить действующий на Украине закон об исключительности украинского языка, об этом он заявил в интервью порталу "Главком".
"Думаю, да (закон о языке нужно менять – Прим. ред.). Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно", - сказал Разумков.
При этом, по словам спикера Рады, несмотря на то, что соответствующие законопроекты уже внесены в парламент, в повестке дня пленарных заседаний в ближайшие недели их нет.
С середины июля прошлого года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Сам Разумков ранее говорил, что на Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один — украинский. В то же время он отказался от практики отключения микрофонов депутатам, выступающим на русском языке, а до своего избрания в Раду заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.