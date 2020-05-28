В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер

"Со скорбью воспринял сегодняшнее известие о смерти наших медицинских работников из-за коронавирусной инфекции. От себя лично и от жителей города выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким Маржанат Зайнутдиновны главного врача детской больницы Буйнакска и фельдшера станции скорой помощи города Арсланбековой Умрагиль", - написал Нургудаев в Instagram.