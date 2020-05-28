Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T09:11
https://ria.ru/20200528/1572076992.html
CША могут остаться без собственной нефти
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572096293_0:196:3083:1930_1036x0_80_0_0_56aeadc16ed825bf19cf7487ba2a6c0a.jpg
РИА Новости

CША могут остаться без собственной нефти

08:00 28.05.2020 (обновлено: 09:11 28.05.2020)
11067
© REUTERS / Nick OxfordДобыча нефти в штате Оклахома, США
Добыча нефти в штате Оклахома, США
© REUTERS / Nick Oxford
Добыча нефти в штате Оклахома, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американцы оказались на пороге рекордного обрушения нефтедобычи. Число газовых и нефтяных буровых установок в стране упало до исторического минимума, компании массово подают на банкротство и приостанавливают работу. В итоге США могут лишиться трети сланцевой отрасли. На восстановление потребуются долгие годы. О том, почему коллапс был неизбежен, — в материале РИА Новости.

Рекордное сокращение буровых

В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть. Впервые за 70 лет США стали нетто-экспортером черного золота.
"Нефтяная промышленность способна преподносить сюрпризы — сланцевая революция перевернула с ног на голову цены на нефть, производство и торговые потоки", — заявил тогда бывший советник по энергетике президента Джорджа Буша — младшего и глава консалтинговой компании Rapidan Energy Боб Макнелли.
Но сланцевой отрасли предсказывали резкое замедление: за рекорды пришлось расплачиваться истощением скважин, огромными затратами на инфраструктуру и нехваткой капиталовложений.
Утечка нефти в Калифорнии, США
21 апреля, 08:00
Утонули в нефти: на рынке США произошел рекордный обвал

Предполагали, что проблемы возникнут в 2021-м, однако ударила пандемия коронавируса. Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки. Пострадали в первую очередь сланцевики, влезшие в долги и испытывающие острую нехватку инвестиций.

В конце мая нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила: количество действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось до минимума за всю историю наблюдений. В строю всего 318, тогда как год назад было 983.

Потеряют треть добычи

По прогнозу ShaleProfile Analytics, США недосчитаются трети сланцевой нефтедобычи.
Кризис обострил одну из главных проблем отрасли — быстрое истощение скважин из-за особенностей технологии. Вскоре после завершения бурения добыча на сланцевых месторождениях падает и о былой производительности речи уже не идет. Чтобы это компенсировать, постоянно нужны новые скважины. Но в нынешней ситуации это просто невозможно: компании массово подают на банкротство.
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
14 мая, 08:00
Первые жертвы: нефтегазовые гиганты США объявили о скором банкротстве
По данным Haynes & Boone, с начала года процедуру банкротства запустили 17 производителей с совокупным долгом порядка 14 миллиардов долларов.

В их числе один из крупнейших сланцевиков Whiting Petroleum, такие гиганты, как California Resources и Chesapeake Enеrgy. В конце мая документы в суд по делам о банкротстве в Хьюстоне подала и компания Unit.

Согласно исследованию Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа, даже в относительно "дешевом" сланцевом бассейне Permian в Западном Техасе для рентабельности нужна нефть в среднем по 49 долларов за баррель. Как предсказывает ФРБ, при 40 долларах в течение года выживут только 15% производителей.
А подорожания, способного спасти сланцевиков, не предвидится.
По прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), средняя цена Brent в 2020 году составит 34,13 доллара и 45,62 в 2021-м, а западно-техасской WTI — 30,10 в этом году и 43,31 — в следующем.
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
23 мая, 08:00
Выбрали момент: США закупились российской нефтью

Годы на восстановление

В результате, по оценкам аналитиков, сланцевая добыча в США может опуститься ниже пяти миллионов баррелей в сутки. По информации The Wall Street Journal, 15 крупнейших сланцевых компаний страны порезали бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48 процентов. Вернуться к прежним объемам производства в условиях падения спроса, вызванного пандемией, они не смогут. "Вероятнее всего, пройдут годы, прежде чем они вновь достигнут того же уровня, если это вообще когда-нибудь произойдет", — констатирует издание.

Так что американцы могут лишиться с таким трудом достигнутого лидерства. И у них "не так много инструментов", чтобы этого не допустить, отмечают эксперты.

"Почти гарантированно Америка утратит первое место в этом году, — заявил CNBC аналитик товарных рынков Emirates NBD Эдвард Белл. — И произойдет это, вероятно, намного быстрее, чем мы ожидаем".
"Пандемия коронавируса разрушила нефтяную промышленность, вызвав быстрое и беспрецедентное снижение спроса на бензин, авиационное и дизельное топливо. Добавьте к этому "эпическую ценовую войну" между Россией и Саудовской Аравией и огромные долги на балансах американских нефтяных компаний", — указывают аналитики Bloomberg Intelligence.
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
25 мая, 08:00
За бесценок: китайцы могут скупить американские сланцевые компании
Вдобавок ко всему американские сланцевики могут стать легкой добычей для "охотников за поглощениями". Главная угроза исходит от Китая с его оживающей экономикой и интересом к подешевевшим зарубежным активам.
Средняя цена американских нефтяных месторождений снизилась вдвое по сравнению с временами, когда баррель стоил 60 долларов: с 42 тысяч до 20 тысяч долларов. И в Вашингтоне очень опасаются китайского вторжения в разрушенный энергетический сектор.

"Перспектива приобретения враждебными странами проблемных сланцевых компаний в Техасе и не только — серьезная проблема для национальной безопасности", — утверждают техасские нефтяные регуляторы.

И хотя прямое поглощение китайцами маловероятно — этого не допустит правительство, есть обходные пути. Например, приобретение части нестратегических активов или создание совместных предприятий.
2062632110
Обсудить 5
сланцевая нефтьсланцевый газСШАЭкономика
Популярные комментарии
Что там еще? Доллар рухнет, штаты распадутся? Уже не первый раз такое в сланцевой отрасли. Конечно, многие обанкротятся, компании перекупят, дождутся приемлемых цен и опять начнут добычу. Все бы так "без собственной нефти оставались". Видимо, статья должна обрадовать определенную аудиторию.
28 мая, 09:19
YSYuri SPb
13300115
Рекомендуем
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Все грани борщевика Сосновского. Уничтожать или добывать золото?
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
"Вы что, его убили?" Почему американский город захлестнули протесты
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Пограничник Итум-Калининского отряда, охраняющего чеченский участок российско-грузинской границы, идет с пулеметом на боевое дежурство
"Эти парни не сдаются": какие войска первыми попадают под удар на войне
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Михаил Игнатьев
Можно ли через суд вернуть утраченное доверие президента?
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно вышло из порта Мукран
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России
Мужчина в районе Слонимской компрессорной станции в Белоруссии
Маршрут перестроен: "Газпром" остановил транзит через Польшу
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Дело — еще не труба. Когда будет достроен "Северный поток — 2"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Регионы России. Крым
В России ответили на слова американского дипломата о водоснабжении Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
05:34На Камчатке обнаружили подпольные цеха по производству крабовой продукции
Лента новостейМолния