Самые жгучие брюнетки Голливуда

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Джоли — первая актриса в истории, три года подряд получавшая премию "Золотой глобус". С суперагентами и шпионками, которых она играет, у Анджелины много общего: звезда коллекционирует холодное оружие и отлично управляется с огнестрельным. Ради съемок в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" ей, левше, даже заказали специальные пистолеты. А еще Джоли пилотирует собственный самолет. Отдельная страсть актрисы — необычные татуировки: на плече у нее выбиты координаты мест рождения всех ее детей.

Что посмотреть с Анджелиной Джоли: "Мистер и миссис Смит", "Подмена".