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Культура
2020-05-28T10:40
https://ria.ru/20200528/1572032139.html
Самые жгучие брюнетки Голливуда
https://cdn25.img.ria.ru/images/155273/64/1552736491_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a6387ff2b698914060f1b347234b5300.jpg
РИА Новости

Самые жгучие брюнетки Голливуда

08:00 28.05.2020 (обновлено: 10:40 28.05.2020)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня отмечают День брюнеток. Вопреки стереотипам и согласно статистике, именно они чаще всего побеждают на международных конкурсах красоты. Известные актрисы, которые редко изменяют своему роковому образу, — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer

Джоли — первая актриса в истории, три года подряд получавшая премию "Золотой глобус". С суперагентами и шпионками, которых она играет, у Анджелины много общего: звезда коллекционирует холодное оружие и отлично управляется с огнестрельным. Ради съемок в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" ей, левше, даже заказали специальные пистолеты. А еще Джоли пилотирует собственный самолет. Отдельная страсть актрисы — необычные татуировки: на плече у нее выбиты координаты мест рождения всех ее детей.

Что посмотреть с Анджелиной Джоли: "Мистер и миссис Смит", "Подмена". 

Американская актриса Анджелина Джоли
1 из 12

Джоли — первая актриса в истории, три года подряд получавшая премию "Золотой глобус". С суперагентами и шпионками, которых она играет, у Анджелины много общего: звезда коллекционирует холодное оружие и отлично управляется с огнестрельным. Ради съемок в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" ей, левше, даже заказали специальные пистолеты. А еще Джоли пилотирует собственный самолет. Отдельная страсть актрисы — необычные татуировки: на плече у нее выбиты координаты мест рождения всех ее детей.

Что посмотреть с Анджелиной Джоли: "Мистер и миссис Смит", "Подмена". 

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
© AFP 2020 / Alberto Pizzoli

Беллуччи часто называют кинодивой: действительно, магнетическая красота итальянки напоминает о легендарных актрисах золотого века Голливуда. А ведь она сначала очень хотела стать юристом — однако ради учебы в университете девушке пришлось подрабатывать моделью, и закрутилось. В 90-е Моника появляется в эпизодических ролях: чтобы добиться главных, ей пришлось пойти на курсы актерского мастерства. Беллуччи — полиглот: помимо родного итальянского, свободно говорит на французском и английском, знает сербский и фарси.

Что посмотреть с Моникой Беллуччи: "Страсти Христовы", "Братья Гримм" и, конечно, "Малена". 

Итальянская актриса Моника Белуччи
2 из 12

Беллуччи часто называют кинодивой: действительно, магнетическая красота итальянки напоминает о легендарных актрисах золотого века Голливуда. А ведь она сначала очень хотела стать юристом — однако ради учебы в университете девушке пришлось подрабатывать моделью, и закрутилось. В 90-е Моника появляется в эпизодических ролях: чтобы добиться главных, ей пришлось пойти на курсы актерского мастерства. Беллуччи — полиглот: помимо родного итальянского, свободно говорит на французском и английском, знает сербский и фарси.

Что посмотреть с Моникой Беллуччи: "Страсти Христовы", "Братья Гримм" и, конечно, "Малена". 

© AFP 2020 / Alberto Pizzoli
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Зета — не часть фамилии оскароносной брюнетки из Уэльса, а второе имя, так же звали ее бабушку. Уже 20 лет Кэтрин замужем за Майклом Дугласом: оба родились в один день — 25 сентября, но с разницей ровно в четверть века. Ради своей возлюбленной актер выплатил бывшей жене самые большие отступные за историю Голливуда.

Что посмотреть с Кэтрин Зета-Джонс: "Чикаго", "Вкус жизни" и "Западня", где она перевоплощается в блистательную охотницу за произведениями искусства. 

Актриса Кэтрин Зета-Джонс
3 из 12

Зета — не часть фамилии оскароносной брюнетки из Уэльса, а второе имя, так же звали ее бабушку. Уже 20 лет Кэтрин замужем за Майклом Дугласом: оба родились в один день — 25 сентября, но с разницей ровно в четверть века. Ради своей возлюбленной актер выплатил бывшей жене самые большие отступные за историю Голливуда.

Что посмотреть с Кэтрин Зета-Джонс: "Чикаго", "Вкус жизни" и "Западня", где она перевоплощается в блистательную охотницу за произведениями искусства. 

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Yves Herman

Дочь управляющего нефтяной компанией и оперной певицы, Сальма получала в детстве все, что хотела. Мексиканка готовилась стать дипломатом, но после удачной роли в местном сериале отправилась покорять Голливуд. Сейчас Хайек — успешный продюсер, режиссер и бизнесвумен (у нее своя линия косметики). В личной жизни у Сальмы тоже все неплохо: она замужем за французским миллиардером, наследником модной империи Франсуа-Анри Пино.

Что посмотреть с Сальмой Хайек: "Фрида", "Отчаянный" и "Бандитки", где она играет с подругой Пенелопой Крус. 

Актриса Сальма Хайек на красной дорожке международного кинофестиваля в Каннах
4 из 12

Дочь управляющего нефтяной компанией и оперной певицы, Сальма получала в детстве все, что хотела. Мексиканка готовилась стать дипломатом, но после удачной роли в местном сериале отправилась покорять Голливуд. Сейчас Хайек — успешный продюсер, режиссер и бизнесвумен (у нее своя линия косметики). В личной жизни у Сальмы тоже все неплохо: она замужем за французским миллиардером, наследником модной империи Франсуа-Анри Пино.

Что посмотреть с Сальмой Хайек: "Фрида", "Отчаянный" и "Бандитки", где она играет с подругой Пенелопой Крус. 

© AP Photo / Yves Herman
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В детстве Пенелопа девять лет училась балету в Испанской национальной консерватории. Параллельно пыталась делать карьеру в кино, не отказываясь сниматься в откровенных сценах. А в 90-е вела популярное телешоу для подростков. Ее полноценный кинодебют состоялся в 16 лет в фильме "Ветчина, ветчина", тогда партнером Пенелопы стал Хавьер Бардем — через 18 лет они поженятся.

Что посмотреть с Пенелопой Крус: "Ванильное небо", "Вики Кристина Барселона" и недавний "Боль и слава". 

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке перед показом фильма Осиная сеть в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
5 из 12

В детстве Пенелопа девять лет училась балету в Испанской национальной консерватории. Параллельно пыталась делать карьеру в кино, не отказываясь сниматься в откровенных сценах. А в 90-е вела популярное телешоу для подростков. Ее полноценный кинодебют состоялся в 16 лет в фильме "Ветчина, ветчина", тогда партнером Пенелопы стал Хавьер Бардем — через 18 лет они поженятся.

Что посмотреть с Пенелопой Крус: "Ванильное небо", "Вики Кристина Барселона" и недавний "Боль и слава". 

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Evan Agostini

Сложно поверить, что актрисе уже 57 лет, — настолько хорошо она выглядит. Хотя Деми Мур пережила много чего: тяжелое детство со страдавшими алкогольной зависимостью родителями, собственные разводы и неудачи в карьере. Полное имя актрисы — Деметрия (по легенде, мать назвала так девочку в честь шампуня). А фамилию, с которой она прославилась, ей "подарил" первый муж — рок-музыкант Фредди Мур. Сейчас сердце Деми официально свободно. После того как актриса самоизолировалась с бывшим супругом Брюсом Уиллисом, пошли слухи, что пара может воссоединиться, но, похоже, этого не случилось.

Что посмотреть с Деми Мур: "Привидение", "Солдат Джейн", "Кто вы, мистер Брукс?".

Актриса Деми Мур. 2009 год
6 из 12

Сложно поверить, что актрисе уже 57 лет, — настолько хорошо она выглядит. Хотя Деми Мур пережила много чего: тяжелое детство со страдавшими алкогольной зависимостью родителями, собственные разводы и неудачи в карьере. Полное имя актрисы — Деметрия (по легенде, мать назвала так девочку в честь шампуня). А фамилию, с которой она прославилась, ей "подарил" первый муж — рок-музыкант Фредди Мур. Сейчас сердце Деми официально свободно. После того как актриса самоизолировалась с бывшим супругом Брюсом Уиллисом, пошли слухи, что пара может воссоединиться, но, похоже, этого не случилось.

Что посмотреть с Деми Мур: "Привидение", "Солдат Джейн", "Кто вы, мистер Брукс?".

© AP Photo / Evan Agostini
© Metro-Goldwyn-Mayer (2006)

"Красивой до неприличия" называл Еву Бернардо Бертолуччи, впервые увидевший ее на театральной сцене. Грин настолько поразила режиссера, что он доверил ей одну из главных ролей в фильме "Мечтатели". А уже через пару лет Ева появилась в Голливуде — у Ридли Скотта в "Царстве небесном". К выбору фильмов актриса подходит очень ответственно: так, продюсерам бондианы пришлось уговаривать ее сыграть единственную любовь агента 007, загадочную Веспер Линд: поначалу образ показался ей шаблонным.

Что смотреть с Евой Грин: "Мечтатели", "Казино "Рояль" и вышедший на днях викторианский сериал "Светила". 

Кадр из фильма Казино Рояль
7 из 12

"Красивой до неприличия" называл Еву Бернардо Бертолуччи, впервые увидевший ее на театральной сцене. Грин настолько поразила режиссера, что он доверил ей одну из главных ролей в фильме "Мечтатели". А уже через пару лет Ева появилась в Голливуде — у Ридли Скотта в "Царстве небесном". К выбору фильмов актриса подходит очень ответственно: так, продюсерам бондианы пришлось уговаривать ее сыграть единственную любовь агента 007, загадочную Веспер Линд: поначалу образ показался ей шаблонным.

Что смотреть с Евой Грин: "Мечтатели", "Казино "Рояль" и вышедший на днях викторианский сериал "Светила". 

© Metro-Goldwyn-Mayer (2006)
© AFP 2020 / Anne-Christine POUJOULAT

В 2018 году первая красавица Китая и самая высокооплачиваемая в Голливуде актриса из Поднебесной внезапно пропала: перестала появляться на мероприятиях, исчезла из соцсетей, не отвечала на сообщения. Поползли слухи. Вскоре выяснилось, что Фань Бинбин просто решила залечь на дно после того, как попалась на финансовых махинациях. Ее оштрафовали на 70 миллионов долларов за неуплату налогов. В Китае такие промахи не прощают, но хочется верить, что звезде "Людей Икс" удастся восстановить репутацию, прежде такую же безупречную, как и ее фарфоровая кожа.

Что посмотреть с Фань Бинбин: "Месть Софи", сериал "Императрица Китая". 

Китайская актриса Фань Бинбин
8 из 12

В 2018 году первая красавица Китая и самая высокооплачиваемая в Голливуде актриса из Поднебесной внезапно пропала: перестала появляться на мероприятиях, исчезла из соцсетей, не отвечала на сообщения. Поползли слухи. Вскоре выяснилось, что Фань Бинбин просто решила залечь на дно после того, как попалась на финансовых махинациях. Ее оштрафовали на 70 миллионов долларов за неуплату налогов. В Китае такие промахи не прощают, но хочется верить, что звезде "Людей Икс" удастся восстановить репутацию, прежде такую же безупречную, как и ее фарфоровая кожа.

Что посмотреть с Фань Бинбин: "Месть Софи", сериал "Императрица Китая". 

© AFP 2020 / Anne-Christine POUJOULAT
© Sputnik

Если кто и умеет делать шоу из собственной жизни, играя в нем главную роль, то это Ким Кардашьян — и в этом смысле она великолепная актриса. Ее отчим — олимпийский чемпион-десятиборец, сменивший пол и теперь известный как Кейтлин Дженнер. А отец на суде защищал известного футболиста О. Джея Симпсона, обвиненного в убийстве бывшей жены (и к тому же лучшей подруги матери Ким — да, все запутанно). В общем, семья у Кардашьян интересная. Реалити-шоу о Ким и ее родственниках стало мощным стартом ее карьеры в 2007 году. В октябре ей исполнится 40 лет, из которых больше десяти она исправно создает инфоповоды, не забывая развивать свои многочисленные бизнес-проекты.

В марте начался 18-й сезон реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

Американская модель и актриса Ким Кардашьян
9 из 12

Если кто и умеет делать шоу из собственной жизни, играя в нем главную роль, то это Ким Кардашьян — и в этом смысле она великолепная актриса. Ее отчим — олимпийский чемпион-десятиборец, сменивший пол и теперь известный как Кейтлин Дженнер. А отец на суде защищал известного футболиста О. Джея Симпсона, обвиненного в убийстве бывшей жены (и к тому же лучшей подруги матери Ким — да, все запутанно). В общем, семья у Кардашьян интересная. Реалити-шоу о Ким и ее родственниках стало мощным стартом ее карьеры в 2007 году. В октябре ей исполнится 40 лет, из которых больше десяти она исправно создает инфоповоды, не забывая развивать свои многочисленные бизнес-проекты.

В марте начался 18-й сезон реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

© Sputnik
© AP Photo / Rebecca Blackwell

В 18 лет Галь Гадот победила в конкурсе "Мисс Израиль", а потом претендовала на звание самой красивой девушки Вселенной. Не получилось, зато ее заметили агенты и кинопродюсеры.

Как и положено в Израиле, два года отслужила в армии — фитнес-инструктором. Однажды ей предложили попробоваться на роль девушки Бонда. Тогда актрису не утвердили, но запомнили. С 2013 года Галь воплощает на экране Чудо-женщину, героиню комиксов DC.

Что посмотреть с Галь Гадот: "Бэтмен против Супермена", "Форсаж 4". 

Актриса Галь Гадот
10 из 12

В 18 лет Галь Гадот победила в конкурсе "Мисс Израиль", а потом претендовала на звание самой красивой девушки Вселенной. Не получилось, зато ее заметили агенты и кинопродюсеры.

Как и положено в Израиле, два года отслужила в армии — фитнес-инструктором. Однажды ей предложили попробоваться на роль девушки Бонда. Тогда актрису не утвердили, но запомнили. С 2013 года Галь воплощает на экране Чудо-женщину, героиню комиксов DC.

Что посмотреть с Галь Гадот: "Бэтмен против Супермена", "Форсаж 4". 

© AP Photo / Rebecca Blackwell
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Зои, дочь известного музыканта Ленни Кравица, станет новой Женщиной-кошкой в фильме про Бэтмена, премьера которого запланирована на 2021 год.

Ее кинодебют состоялся в 19 лет в ленте режиссера Скотта Хикса "Вкус жизни". Широкой аудитории Кравиц известна по сериалам "Большая маленькая ложь" и роли Литы Лестрейндж в картине "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

Что посмотреть с Зои Кравиц: сериал "Меломанка". 

Актриса Зои Кравиц
11 из 12

Зои, дочь известного музыканта Ленни Кравица, станет новой Женщиной-кошкой в фильме про Бэтмена, премьера которого запланирована на 2021 год.

Ее кинодебют состоялся в 19 лет в ленте режиссера Скотта Хикса "Вкус жизни". Широкой аудитории Кравиц известна по сериалам "Большая маленькая ложь" и роли Литы Лестрейндж в картине "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

Что посмотреть с Зои Кравиц: сериал "Меломанка". 

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2020 / Francois Guillot

Блондинка Белла Хадид еще в подростковом возрасте начала краситься в черный цвет, чтобы отличаться от старшей сестры Джиджи. В ранней юности она сильно комплексовала из-за внешности, а теперь модель признали самой красивой девушкой в мире. Белла — рекордсменка по появлению на обложках журнала Vogue в разных странах (восемь раз в течение месяца) и в свои 23 года занимает десятое место среди самых высокооплачиваемых моделей (состояние оценивается в 25 миллионов долларов). Ее бойфренд — известный певец The Weeknd, с которым она встречается уже пять лет.

Где увидеть Беллу: пока в кино она не снималась, но на показах ведущих модных домов и обложках журналов можно оценить ее красоту.

Американская модель Белла Хадид представляет коллекцию Александра Вотье на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
12 из 12

Блондинка Белла Хадид еще в подростковом возрасте начала краситься в черный цвет, чтобы отличаться от старшей сестры Джиджи. В ранней юности она сильно комплексовала из-за внешности, а теперь модель признали самой красивой девушкой в мире. Белла — рекордсменка по появлению на обложках журнала Vogue в разных странах (восемь раз в течение месяца) и в свои 23 года занимает десятое место среди самых высокооплачиваемых моделей (состояние оценивается в 25 миллионов долларов). Ее бойфренд — известный певец The Weeknd, с которым она встречается уже пять лет.

Где увидеть Беллу: пока в кино она не снималась, но на показах ведущих модных домов и обложках журналов можно оценить ее красоту.

© AFP 2020 / Francois Guillot
81945368
КультурамодаБелла ХадидЗои КравицСтиль жизниГаль ГадотСальма ХайекКэтрин Зета-ДжонсЕва ГринМоника БеллуччиКимберли КардашянДеми Мур (Деметрия Гайнс)Пенелопа КрусАнджелина Джоли (Войт)
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