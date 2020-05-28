Самые жгучие брюнетки Голливуда

Джоли — первая актриса в истории, три года подряд получавшая премию "Золотой глобус". С суперагентами и шпионками, которых она играет, у Анджелины много общего: звезда коллекционирует холодное оружие и отлично управляется с огнестрельным. Ради съемок в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" ей, левше, даже заказали специальные пистолеты. А еще Джоли пилотирует собственный самолет. Отдельная страсть актрисы — необычные татуировки: на плече у нее выбиты координаты мест рождения всех ее детей.
Что посмотреть с Анджелиной Джоли: "Мистер и миссис Смит", "Подмена".
Джоли — первая актриса в истории, три года подряд получавшая премию "Золотой глобус". С суперагентами и шпионками, которых она играет, у Анджелины много общего: звезда коллекционирует холодное оружие и отлично управляется с огнестрельным. Ради съемок в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" ей, левше, даже заказали специальные пистолеты. А еще Джоли пилотирует собственный самолет. Отдельная страсть актрисы — необычные татуировки: на плече у нее выбиты координаты мест рождения всех ее детей.
Что посмотреть с Анджелиной Джоли: "Мистер и миссис Смит", "Подмена".
Беллуччи часто называют кинодивой: действительно, магнетическая красота итальянки напоминает о легендарных актрисах золотого века Голливуда. А ведь она сначала очень хотела стать юристом — однако ради учебы в университете девушке пришлось подрабатывать моделью, и закрутилось. В 90-е Моника появляется в эпизодических ролях: чтобы добиться главных, ей пришлось пойти на курсы актерского мастерства. Беллуччи — полиглот: помимо родного итальянского, свободно говорит на французском и английском, знает сербский и фарси.
Что посмотреть с Моникой Беллуччи: "Страсти Христовы", "Братья Гримм" и, конечно, "Малена".
Беллуччи часто называют кинодивой: действительно, магнетическая красота итальянки напоминает о легендарных актрисах золотого века Голливуда. А ведь она сначала очень хотела стать юристом — однако ради учебы в университете девушке пришлось подрабатывать моделью, и закрутилось. В 90-е Моника появляется в эпизодических ролях: чтобы добиться главных, ей пришлось пойти на курсы актерского мастерства. Беллуччи — полиглот: помимо родного итальянского, свободно говорит на французском и английском, знает сербский и фарси.
Что посмотреть с Моникой Беллуччи: "Страсти Христовы", "Братья Гримм" и, конечно, "Малена".
Зета — не часть фамилии оскароносной брюнетки из Уэльса, а второе имя, так же звали ее бабушку. Уже 20 лет Кэтрин замужем за Майклом Дугласом: оба родились в один день — 25 сентября, но с разницей ровно в четверть века. Ради своей возлюбленной актер выплатил бывшей жене самые большие отступные за историю Голливуда.
Что посмотреть с Кэтрин Зета-Джонс: "Чикаго", "Вкус жизни" и "Западня", где она перевоплощается в блистательную охотницу за произведениями искусства.
Зета — не часть фамилии оскароносной брюнетки из Уэльса, а второе имя, так же звали ее бабушку. Уже 20 лет Кэтрин замужем за Майклом Дугласом: оба родились в один день — 25 сентября, но с разницей ровно в четверть века. Ради своей возлюбленной актер выплатил бывшей жене самые большие отступные за историю Голливуда.
Что посмотреть с Кэтрин Зета-Джонс: "Чикаго", "Вкус жизни" и "Западня", где она перевоплощается в блистательную охотницу за произведениями искусства.
Дочь управляющего нефтяной компанией и оперной певицы, Сальма получала в детстве все, что хотела. Мексиканка готовилась стать дипломатом, но после удачной роли в местном сериале отправилась покорять Голливуд. Сейчас Хайек — успешный продюсер, режиссер и бизнесвумен (у нее своя линия косметики). В личной жизни у Сальмы тоже все неплохо: она замужем за французским миллиардером, наследником модной империи Франсуа-Анри Пино.
Что посмотреть с Сальмой Хайек: "Фрида", "Отчаянный" и "Бандитки", где она играет с подругой Пенелопой Крус.
Дочь управляющего нефтяной компанией и оперной певицы, Сальма получала в детстве все, что хотела. Мексиканка готовилась стать дипломатом, но после удачной роли в местном сериале отправилась покорять Голливуд. Сейчас Хайек — успешный продюсер, режиссер и бизнесвумен (у нее своя линия косметики). В личной жизни у Сальмы тоже все неплохо: она замужем за французским миллиардером, наследником модной империи Франсуа-Анри Пино.
Что посмотреть с Сальмой Хайек: "Фрида", "Отчаянный" и "Бандитки", где она играет с подругой Пенелопой Крус.
В детстве Пенелопа девять лет училась балету в Испанской национальной консерватории. Параллельно пыталась делать карьеру в кино, не отказываясь сниматься в откровенных сценах. А в 90-е вела популярное телешоу для подростков. Ее полноценный кинодебют состоялся в 16 лет в фильме "Ветчина, ветчина", тогда партнером Пенелопы стал Хавьер Бардем — через 18 лет они поженятся.
Что посмотреть с Пенелопой Крус: "Ванильное небо", "Вики Кристина Барселона" и недавний "Боль и слава".
В детстве Пенелопа девять лет училась балету в Испанской национальной консерватории. Параллельно пыталась делать карьеру в кино, не отказываясь сниматься в откровенных сценах. А в 90-е вела популярное телешоу для подростков. Ее полноценный кинодебют состоялся в 16 лет в фильме "Ветчина, ветчина", тогда партнером Пенелопы стал Хавьер Бардем — через 18 лет они поженятся.
Что посмотреть с Пенелопой Крус: "Ванильное небо", "Вики Кристина Барселона" и недавний "Боль и слава".
Сложно поверить, что актрисе уже 57 лет, — настолько хорошо она выглядит. Хотя Деми Мур пережила много чего: тяжелое детство со страдавшими алкогольной зависимостью родителями, собственные разводы и неудачи в карьере. Полное имя актрисы — Деметрия (по легенде, мать назвала так девочку в честь шампуня). А фамилию, с которой она прославилась, ей "подарил" первый муж — рок-музыкант Фредди Мур. Сейчас сердце Деми официально свободно. После того как актриса самоизолировалась с бывшим супругом Брюсом Уиллисом, пошли слухи, что пара может воссоединиться, но, похоже, этого не случилось.
Что посмотреть с Деми Мур: "Привидение", "Солдат Джейн", "Кто вы, мистер Брукс?".
Сложно поверить, что актрисе уже 57 лет, — настолько хорошо она выглядит. Хотя Деми Мур пережила много чего: тяжелое детство со страдавшими алкогольной зависимостью родителями, собственные разводы и неудачи в карьере. Полное имя актрисы — Деметрия (по легенде, мать назвала так девочку в честь шампуня). А фамилию, с которой она прославилась, ей "подарил" первый муж — рок-музыкант Фредди Мур. Сейчас сердце Деми официально свободно. После того как актриса самоизолировалась с бывшим супругом Брюсом Уиллисом, пошли слухи, что пара может воссоединиться, но, похоже, этого не случилось.
Что посмотреть с Деми Мур: "Привидение", "Солдат Джейн", "Кто вы, мистер Брукс?".
"Красивой до неприличия" называл Еву Бернардо Бертолуччи, впервые увидевший ее на театральной сцене. Грин настолько поразила режиссера, что он доверил ей одну из главных ролей в фильме "Мечтатели". А уже через пару лет Ева появилась в Голливуде — у Ридли Скотта в "Царстве небесном". К выбору фильмов актриса подходит очень ответственно: так, продюсерам бондианы пришлось уговаривать ее сыграть единственную любовь агента 007, загадочную Веспер Линд: поначалу образ показался ей шаблонным.
Что смотреть с Евой Грин: "Мечтатели", "Казино "Рояль" и вышедший на днях викторианский сериал "Светила".
"Красивой до неприличия" называл Еву Бернардо Бертолуччи, впервые увидевший ее на театральной сцене. Грин настолько поразила режиссера, что он доверил ей одну из главных ролей в фильме "Мечтатели". А уже через пару лет Ева появилась в Голливуде — у Ридли Скотта в "Царстве небесном". К выбору фильмов актриса подходит очень ответственно: так, продюсерам бондианы пришлось уговаривать ее сыграть единственную любовь агента 007, загадочную Веспер Линд: поначалу образ показался ей шаблонным.
Что смотреть с Евой Грин: "Мечтатели", "Казино "Рояль" и вышедший на днях викторианский сериал "Светила".
В 2018 году первая красавица Китая и самая высокооплачиваемая в Голливуде актриса из Поднебесной внезапно пропала: перестала появляться на мероприятиях, исчезла из соцсетей, не отвечала на сообщения. Поползли слухи. Вскоре выяснилось, что Фань Бинбин просто решила залечь на дно после того, как попалась на финансовых махинациях. Ее оштрафовали на 70 миллионов долларов за неуплату налогов. В Китае такие промахи не прощают, но хочется верить, что звезде "Людей Икс" удастся восстановить репутацию, прежде такую же безупречную, как и ее фарфоровая кожа.
Что посмотреть с Фань Бинбин: "Месть Софи", сериал "Императрица Китая".
В 2018 году первая красавица Китая и самая высокооплачиваемая в Голливуде актриса из Поднебесной внезапно пропала: перестала появляться на мероприятиях, исчезла из соцсетей, не отвечала на сообщения. Поползли слухи. Вскоре выяснилось, что Фань Бинбин просто решила залечь на дно после того, как попалась на финансовых махинациях. Ее оштрафовали на 70 миллионов долларов за неуплату налогов. В Китае такие промахи не прощают, но хочется верить, что звезде "Людей Икс" удастся восстановить репутацию, прежде такую же безупречную, как и ее фарфоровая кожа.
Что посмотреть с Фань Бинбин: "Месть Софи", сериал "Императрица Китая".
Если кто и умеет делать шоу из собственной жизни, играя в нем главную роль, то это Ким Кардашьян — и в этом смысле она великолепная актриса. Ее отчим — олимпийский чемпион-десятиборец, сменивший пол и теперь известный как Кейтлин Дженнер. А отец на суде защищал известного футболиста О. Джея Симпсона, обвиненного в убийстве бывшей жены (и к тому же лучшей подруги матери Ким — да, все запутанно). В общем, семья у Кардашьян интересная. Реалити-шоу о Ким и ее родственниках стало мощным стартом ее карьеры в 2007 году. В октябре ей исполнится 40 лет, из которых больше десяти она исправно создает инфоповоды, не забывая развивать свои многочисленные бизнес-проекты.
В марте начался 18-й сезон реалити-шоу "Семейство Кардашьян".
Если кто и умеет делать шоу из собственной жизни, играя в нем главную роль, то это Ким Кардашьян — и в этом смысле она великолепная актриса. Ее отчим — олимпийский чемпион-десятиборец, сменивший пол и теперь известный как Кейтлин Дженнер. А отец на суде защищал известного футболиста О. Джея Симпсона, обвиненного в убийстве бывшей жены (и к тому же лучшей подруги матери Ким — да, все запутанно). В общем, семья у Кардашьян интересная. Реалити-шоу о Ким и ее родственниках стало мощным стартом ее карьеры в 2007 году. В октябре ей исполнится 40 лет, из которых больше десяти она исправно создает инфоповоды, не забывая развивать свои многочисленные бизнес-проекты.
В марте начался 18-й сезон реалити-шоу "Семейство Кардашьян".
В 18 лет Галь Гадот победила в конкурсе "Мисс Израиль", а потом претендовала на звание самой красивой девушки Вселенной. Не получилось, зато ее заметили агенты и кинопродюсеры.
Как и положено в Израиле, два года отслужила в армии — фитнес-инструктором. Однажды ей предложили попробоваться на роль девушки Бонда. Тогда актрису не утвердили, но запомнили. С 2013 года Галь воплощает на экране Чудо-женщину, героиню комиксов DC.
Что посмотреть с Галь Гадот: "Бэтмен против Супермена", "Форсаж 4".
В 18 лет Галь Гадот победила в конкурсе "Мисс Израиль", а потом претендовала на звание самой красивой девушки Вселенной. Не получилось, зато ее заметили агенты и кинопродюсеры.
Как и положено в Израиле, два года отслужила в армии — фитнес-инструктором. Однажды ей предложили попробоваться на роль девушки Бонда. Тогда актрису не утвердили, но запомнили. С 2013 года Галь воплощает на экране Чудо-женщину, героиню комиксов DC.
Что посмотреть с Галь Гадот: "Бэтмен против Супермена", "Форсаж 4".
Зои, дочь известного музыканта Ленни Кравица, станет новой Женщиной-кошкой в фильме про Бэтмена, премьера которого запланирована на 2021 год.
Ее кинодебют состоялся в 19 лет в ленте режиссера Скотта Хикса "Вкус жизни". Широкой аудитории Кравиц известна по сериалам "Большая маленькая ложь" и роли Литы Лестрейндж в картине "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".
Что посмотреть с Зои Кравиц: сериал "Меломанка".
Зои, дочь известного музыканта Ленни Кравица, станет новой Женщиной-кошкой в фильме про Бэтмена, премьера которого запланирована на 2021 год.
Ее кинодебют состоялся в 19 лет в ленте режиссера Скотта Хикса "Вкус жизни". Широкой аудитории Кравиц известна по сериалам "Большая маленькая ложь" и роли Литы Лестрейндж в картине "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".
Что посмотреть с Зои Кравиц: сериал "Меломанка".
Блондинка Белла Хадид еще в подростковом возрасте начала краситься в черный цвет, чтобы отличаться от старшей сестры Джиджи. В ранней юности она сильно комплексовала из-за внешности, а теперь модель признали самой красивой девушкой в мире. Белла — рекордсменка по появлению на обложках журнала Vogue в разных странах (восемь раз в течение месяца) и в свои 23 года занимает десятое место среди самых высокооплачиваемых моделей (состояние оценивается в 25 миллионов долларов). Ее бойфренд — известный певец The Weeknd, с которым она встречается уже пять лет.
Где увидеть Беллу: пока в кино она не снималась, но на показах ведущих модных домов и обложках журналов можно оценить ее красоту.
Блондинка Белла Хадид еще в подростковом возрасте начала краситься в черный цвет, чтобы отличаться от старшей сестры Джиджи. В ранней юности она сильно комплексовала из-за внешности, а теперь модель признали самой красивой девушкой в мире. Белла — рекордсменка по появлению на обложках журнала Vogue в разных странах (восемь раз в течение месяца) и в свои 23 года занимает десятое место среди самых высокооплачиваемых моделей (состояние оценивается в 25 миллионов долларов). Ее бойфренд — известный певец The Weeknd, с которым она встречается уже пять лет.
Где увидеть Беллу: пока в кино она не снималась, но на показах ведущих модных домов и обложках журналов можно оценить ее красоту.