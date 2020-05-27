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2020-05-27T22:01
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Житель Одесской области погиб из-за взрыва снаряда времен войны
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РИА Новости

Житель Одесской области погиб из-за взрыва снаряда времен войны

22:01 27.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Снаряд времен Второй мировой войны взорвался в Беляевском районе Одесской области Украины, в результате чего погиб местный житель, сообщила пресс-служба Национальной полиции.
"Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший - владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения. По имеющейся информации, он был "черным копателем", то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки. Сейчас полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Принимаются меры по их обезвреживанию. Работы на месте происшествия продолжаются", - говорится в сообщении на сайте полиции.
По данному факту правоохранители проводят расследование.
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