Житель Одесской области погиб из-за взрыва снаряда времен войны

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Снаряд времен Второй мировой войны взорвался в Беляевском районе Одесской области Украины, в результате чего погиб местный житель, сообщила пресс-служба Национальной полиции.
"Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший - владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения. По имеющейся информации, он был "черным копателем", то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки. Сейчас полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Принимаются меры по их обезвреживанию. Работы на месте происшествия продолжаются", - говорится в сообщении на сайте полиции.
По данному факту правоохранители проводят расследование.
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