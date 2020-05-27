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Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом
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РИА Новости

Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом

21:23 27.05.2020 (обновлено: 21:32 27.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкВице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.
"Порошенко Петр Алексеевич вызывается в Государственное бюро расследований на 12.00 (совпадает с мск – ред.) 29 мая 2020 года для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти были сфабрикованы.
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин ранее написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщило, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело. Верховная рада согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
26 мая, 16:14
В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко
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Ситуация на УкраинеВиктор ШокинПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныАрсений ЯценюкДжо БайденСШАУкраинаВ мире
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