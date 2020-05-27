Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом

Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год

Ранее украинские СМИ сообщали, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.

"Порошенко Петр Алексеевич вызывается в Государственное бюро расследований на 12.00 (совпадает с мск – ред.) 29 мая 2020 года для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.