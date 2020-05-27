МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ЛНР, После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.

По его словам, диалог с республиками Донбасса не имеет "никаких перспектив в будущей системе урегулирования".

"Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде", — сказал Кулеба.

Он также отметил, что киевским властям не хотелось бы применять в Донбассе план "Б", о котором ранее говорили в офисе президента Владимира Зеленского . Он отметил, что этот вариант решения конфликта запланирован на случай, если договориться с ДНР и ЛНР не удастся в течение года. При этом Кулеба не уточнил, что включает в себя план "Б" по Донбассу.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.

На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что намерен провести в октябре местные выборы по всей украинской территории, включая неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.