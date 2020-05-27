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МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
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РИА Новости

МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР

20:57 27.05.2020
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Военные учения украинской армии в Донецкой области
Военные учения украинской армии в Донецкой области
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
По его словам, диалог с республиками Донбасса не имеет "никаких перспектив в будущей системе урегулирования".
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"Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде", — сказал Кулеба.
Он также отметил, что киевским властям не хотелось бы применять в Донбассе план "Б", о котором ранее говорили в офисе президента Владимира Зеленского. Он отметил, что этот вариант решения конфликта запланирован на случай, если договориться с ДНР и ЛНР не удастся в течение года. При этом Кулеба не уточнил, что включает в себя план "Б" по Донбассу.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что намерен провести в октябре местные выборы по всей украинской территории, включая неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После этого в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
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