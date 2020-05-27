Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти пациентов с COVID-19

"Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.
Согласно нему, рекомендации подготовлены рабочей группой, возглавляемой главным внештатным патологоанатомом министерства, академиком РАН Георгием Франком, академиком РАН Владимиром Стародубовым, главным внештатным патологоанатомом Департамента здравоохранения Москвы, профессором Олегом Зайратьянцем.
Новые методические рекомендации направлены в регионы, уточнили в министерстве. Их реализация позволит усовершенствовать учет случаев смерти от COVID-19 в качестве основной причины либо в составе прочих причин, которые могли осложнить течение основного заболевания.
Согласно рекомендациям, при выборе основного заболевания в случаях, связанных с коронавирусом, при наличии нескольких заболеваний необходимо помнить, что в соответствии с правилом МВ1 в качестве основного должно быть выбрано более тяжелое состояние.
При соблюдении этих правил при летальном исходе в посмертном заключительном клиническом диагнозе основное заболевание, как правило, выбирается в качестве первоначальной причины смерти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.