Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T19:55
https://ria.ru/20200527/1572084039.html
Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти пациентов с COVID-19

19:49 27.05.2020 (обновлено: 19:55 27.05.2020)
853
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минздрав утвердил методические рекомендации по кодирования и выбору основного состояния в статистике причин смертности, связанных с COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
"Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.
Согласно нему, рекомендации подготовлены рабочей группой, возглавляемой главным внештатным патологоанатомом министерства, академиком РАН Георгием Франком, академиком РАН Владимиром Стародубовым, главным внештатным патологоанатомом Департамента здравоохранения Москвы, профессором Олегом Зайратьянцем.
Новые методические рекомендации направлены в регионы, уточнили в министерстве. Их реализация позволит усовершенствовать учет случаев смерти от COVID-19 в качестве основной причины либо в составе прочих причин, которые могли осложнить течение основного заболевания.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44Распространение нового коронавируса
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
Согласно рекомендациям, при выборе основного заболевания в случаях, связанных с коронавирусом, при наличии нескольких заболеваний необходимо помнить, что в соответствии с правилом МВ1 в качестве основного должно быть выбрано более тяжелое состояние.
При соблюдении этих правил при летальном исходе в посмертном заключительном клиническом диагнозе основное заболевание, как правило, выбирается в качестве первоначальной причины смерти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
530028
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СтародубовКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МоскваОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Сотрудник полиции проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер
Молодые люди отдыхают в районе Строгино в Москве
Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, какие заведения пока рано открывать
Пара едет на самокате по Москворецкой набережной в Москве
Собянин рассказал, как будут контролировать соблюдение правил прогулок
Актер Михаил Ефремов
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Девушка на набережной Тараса Шевченко в Москве
Для каждого московского дома опубликуют график "прогулочных дней"
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, кому по-прежнему запрещено выходить на улицу
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
ГУМ
В московских торговых центрах ограничат число посетителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
01:24В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер
01:21СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
Лента новостейМолния