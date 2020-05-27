Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти пациентов с COVID-19

Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минздрав утвердил методические рекомендации по кодирования и выбору основного состояния в статистике причин смертности, связанных с COVID-19 , сообщила пресс-служба ведомства.

"Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно нему, рекомендации подготовлены рабочей группой, возглавляемой главным внештатным патологоанатомом министерства, академиком РАН Георгием Франком, академиком РАН Владимиром Стародубовым , главным внештатным патологоанатомом Департамента здравоохранения Москвы , профессором Олегом Зайратьянцем.

Новые методические рекомендации направлены в регионы, уточнили в министерстве. Их реализация позволит усовершенствовать учет случаев смерти от COVID-19 в качестве основной причины либо в составе прочих причин, которые могли осложнить течение основного заболевания.

Согласно рекомендациям, при выборе основного заболевания в случаях, связанных с коронавирусом, при наличии нескольких заболеваний необходимо помнить, что в соответствии с правилом МВ1 в качестве основного должно быть выбрано более тяжелое состояние.

При соблюдении этих правил при летальном исходе в посмертном заключительном клиническом диагнозе основное заболевание, как правило, выбирается в качестве первоначальной причины смерти.