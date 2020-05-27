В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3424

ДУШАНБЕ, 27 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в Таджикистане достигло 3424, что на 158 больше, чем накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане на вечер среды числе больных коронавирусом увеличилось на 158 человек, достигнув 3424", - сказал собеседник агентства. По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 1575 заболевших, скончались 47 человек. За прошедшие сутки ни один пациент не скончался от этой болезни.
По данным минздрава, в стране 2501 человек находится под наблюдением врачей, за последние сутки 385 человек выписаны из медучреждений.
Для обеспечения качественного обслуживания пациентов минздравом создан интеллектуальный медицинский центр, в котором специалисты министерства, известные ученые сферы медицины оказывают непосредственную консультативную помощь нуждающимся посредством современных технологий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.