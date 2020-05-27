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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T19:42
https://ria.ru/20200527/1572083726.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3424
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3424

19:42 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 27 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в Таджикистане достигло 3424, что на 158 больше, чем накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане на вечер среды числе больных коронавирусом увеличилось на 158 человек, достигнув 3424", - сказал собеседник агентства. По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 1575 заболевших, скончались 47 человек. За прошедшие сутки ни один пациент не скончался от этой болезни.
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Скорость распространения нового коронавируса
По данным минздрава, в стране 2501 человек находится под наблюдением врачей, за последние сутки 385 человек выписаны из медучреждений.
Для обеспечения качественного обслуживания пациентов минздравом создан интеллектуальный медицинский центр, в котором специалисты министерства, известные ученые сферы медицины оказывают непосредственную консультативную помощь нуждающимся посредством современных технологий.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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