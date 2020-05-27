Эксперт оценил вероятность военного конфликта Китая и США из-за Тайваня

"Во-первых, вероятность военного конфликта все же существует. Это очень плохо, но это реальность, которую осознают все. Это будет внутрикитайский конфликт, в который США, скорее всего, влезут. Самая большая и нависающая над всем регионом тень военной угрозы - это Тайвань. Потому что, с точки зрения международного права, моральных рассуждений "справедливо или несправедливо", это будет тяжелейший вопрос. Потому что те же США, когда устанавливали отношения с Китаем, признали Тайвань частью Китая. Но если все обернется плохо и Китай задействует силу для воссоединения с островом, то вероятность вмешательства (США - ред.) очень велика", - сказал он в ходе круглого стола "Восточная Азия в период кризиса: пример для подражания?" в онлайн-формате.