Эксперт оценил вероятность военного конфликта Китая и США из-за Тайваня

"Во-первых, вероятность военного конфликта все же существует. Это очень плохо, но это реальность, которую осознают все. Это будет внутрикитайский конфликт, в который США, скорее всего, влезут. Самая большая и нависающая над всем регионом тень военной угрозы - это Тайвань. Потому что, с точки зрения международного права, моральных рассуждений "справедливо или несправедливо", это будет тяжелейший вопрос. Потому что те же США, когда устанавливали отношения с Китаем, признали Тайвань частью Китая. Но если все обернется плохо и Китай задействует силу для воссоединения с островом, то вероятность вмешательства (США - ред.) очень велика", - сказал он в ходе круглого стола "Восточная Азия в период кризиса: пример для подражания?" в онлайн-формате.
25 мая, 15:44Тайвань нацелился на Китай, а "наводчик" – США?Отношения между Тайбэем и Пекином продолжают накаляться, от заявлений и политических маневров дело уже доходит до разборок с оружием (пока что фигурально). А масла в огонь всегда готовы подлить США, да и коронавирус только усложняет отношения острова и остальной КНР.
Эксперт отметил, что при подобном развитии событий Япония и Южная Корея могут стать невольными участниками событий, потому что, вероятнее всего, при военном вмешательстве США будут задействованы американские военные базы в этих странах.
"Что будет в этом случае, можно только гадать. Хотелось бы, чтобы этого не было и все обошлось минимальными потерями", - добавил Ломанов.
По словам эксперта, китайская интеллектуальная, политическая, экономическая элита сейчас чувствует себя некомфортно и не имеет опыта противостояния с США. "А вот каким образом страна может развиваться, проводить реформы, осваивать внешние рынки, получать новые технологии, но при этом находиться в состоянии холодной или квазихолодной войны с США, на самом деле, понимания такого нет", - добавил он.
При этом Ломанов отметил, что сейчас в китайском обществе наступило понимание того, что президент США Дональд Трамп, критикующий Китай, не изменит свой подход к Пекину, а его преемник не будет относиться к КНР лучше, чем сам Трамп. Ломанов подчеркнул, что Китай не хочет конфронтации и военного противостояния с Соединенными Штатами.
Очередной виток ухудшения отношений КНР и США наблюдается на фоне пандемии коронавируса. Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. В свою очередь, Китай считает, что США намеренно пытается помешать реализации торговой сделки между странами.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
8 мая, 08:00СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США