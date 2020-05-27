Роспотребнадзор дал рекомендации по организации отдыха детей из детдомов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует организовать отдельные заезды и смены в лагерях для детей из учреждений социального обслуживания, следует из рекомендаций ведомства по работе организаций отдыха детей.
"Рекомендуется организовать отдельный заезд и отдельные смены для детей из учреждений социального обслуживания с круглосуточным проживанием (детские дома, школы-интернаты и т.п.)", - говорится в рекомендациях.
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