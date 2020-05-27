Мосгордума провела первое в истории парламента дистанционное заседание

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Московская городская дума провела первое в истории городского парламента дистанционное заседание, в нем приняли участие 40 депутатов, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

"Проводим первое в истории столичного парламента дистанционное заседание. В нем принимают участие 40 депутатов. Отмечу, что такой формат работы Мосгордумы в текущей ситуации наиболее безопасный. Возможность проведения заседаний в удаленном режиме закреплена в регламенте Думы", - сообщил Шапошников.

В ходе заседания депутаты приняли поправки к городскому закону о бюджетном устройстве и бюджетном процессе с учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс РФ.

Также был принят проект закона города Москвы "О сроке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года", внесенный советом муниципальных образований Москвы. Данный законопроект был подготовлен в связи с исполнением указа президента России о возможности предоставить сведения о доходах и имуществе для муниципальных служащих до 1 августа вместо 30 апреля, в связи со слоившейся ситуация в стране.

Помимо этого, парламентарии приняли постановление о закреплении возможности дистанционной работы в Трудовом кодексе РФ. Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, предложенные изменения позволят обеспечить четкость и однозначность законодательных предписаний и, следовательно, реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей работников и работодателей.

Депутаты приняли достаточно важный закон, запрещающий продажу алкоголя на первых этажах жилых домов и в непосредственной близости к ним, если общая площадь помещения продажи меньше 20 квадратных метров. "В целом наш закон напрямую коснется от 40 до 100 объектов общественного питания, при этом он гарантирует бизнесу, который на больших площадях ведет свою деятельность, их права не будут ущемлены. Соответственно, мы ставим законодательную заслонку от возможности появления подобных местных "наливаек" в будущем", - отметил депутат МГД, автор законопроекта Кирилл Щитов на заседании.

Согласно постановлению МГД, принятому в апреле, дистанционные заседания могут проводиться в условиях режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. По словам Шапошников, система полностью отвечает современным требованием информационной безопасности. Подключение к внутренней локальной сети возможно только с авторизованных устройств, все данные передаются в зашифрованном виде.

"Наша задача - обеспечить бесперебойную деятельность законодательного органа столицы при любых обстоятельствах", - подчеркнул председатель.