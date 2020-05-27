Врио калужского губернатора примет участие в выборах главы области

КАЛУГА, 27 мая – РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша на пресс-конференции в среду заявил о намерении участвовать в выборах главы региона.

Шапша провел пресс-конференцию, посвященную 100 дням его работы во главе региона. Общение с журналистами прошло в режиме видеоконференц-связи.

"Да, я планирую", - сказал он в ответ на вопрос, планирует ли баллотироваться в губернаторы.

"Для меня это большая ответственность перед людьми, перед областью, и думаю, что многое удастся сделать", - добавил Шапша.