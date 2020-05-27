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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:48
https://ria.ru/20200527/1572080781.html
Врачи из Москвы в среду вылетят в четыре региона для борьбы с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1036x0_80_0_0_8aa0e0f0987f33c78bcd2082107aa07b.jpg
РИА Новости

Врачи из Москвы в среду вылетят в четыре региона для борьбы с COVID-19

18:48 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом, первые рейсы вылетят в среду в Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Москва направит бригады врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом.
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"Первые мультидисциплинарные бригады врачей на две недели отправятся в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан и в Забайкальский край. Также в регионы будут направлены средства защиты, медикаменты и необходимое оборудование для лечения коронавирусной инфекции. Первые рейсы сегодня вылетят в Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. В будущем такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир. Медики проведут в регионах около 2 недель. В регионы отправятся шесть бригад врачей по шесть человек", - сообщила Ракова.
По ее словам, Москва с самого начала эпидемии оказывает помощь регионам – делится опытом, проводит видеоконференции и вебинары по успешным методикам.
"Сейчас снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам. В помощь отправятся около 40 специалистов. Вместе с собой они возьмут запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование. В составе мультидисциплинарных бригад - высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с ковидом. В их составе пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры. Во главе каждой бригады - врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. Старшими врачами бригад станут медики из наших перепрофилированных стационаров – из НИИ имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени В.В. Виноградова и ГКБ имени Л.А. Ворохобова, Госпиталя ветеранов войн №1, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева и больницы города Московский", - отметила Ракова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоСергей СобянинВладимир ПутинМоскваВладимирЗабайкальский крайОбщество
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