Врачи из Москвы в среду вылетят в четыре региона для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом, первые рейсы вылетят в среду в Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Москва направит бригады врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом.

"Первые мультидисциплинарные бригады врачей на две недели отправятся в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан и в Забайкальский край. Также в регионы будут направлены средства защиты, медикаменты и необходимое оборудование для лечения коронавирусной инфекции. Первые рейсы сегодня вылетят в Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. В будущем такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир. Медики проведут в регионах около 2 недель. В регионы отправятся шесть бригад врачей по шесть человек", - сообщила Ракова.

По ее словам, Москва с самого начала эпидемии оказывает помощь регионам – делится опытом, проводит видеоконференции и вебинары по успешным методикам.

"Сейчас снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам. В помощь отправятся около 40 специалистов. Вместе с собой они возьмут запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование. В составе мультидисциплинарных бригад - высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с ковидом. В их составе пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры. Во главе каждой бригады - врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. Старшими врачами бригад станут медики из наших перепрофилированных стационаров – из НИИ имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени В.В. Виноградова и ГКБ имени Л.А. Ворохобова, Госпиталя ветеранов войн №1, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева и больницы города Московский", - отметила Ракова.