Рустам Минниханов: столетие ТАССР – это общероссийский праздник

КАЗАНЬ, 27 мая – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики со столетием ТАССР, подчеркнув, что этот юбилей можно считать всероссийским праздником.
"Мы всегда должны возвращаться назад, откуда стартовали. Очень важно, что 100-летие ТАССР — это не только праздник нашей республики, это общероссийский праздник, потому что мы одна из составных частей нашей большой страны. И праздничная дата определена указом президента РФ. Жители Татарстана много делают для того, чтобы наша страна была крепкой, целостной, мощной", - приводит пресс-служба правительства республики слова Минниханова.
Глава Татарстана особо отметил достижения республики за последние годы, ее стремительное развитие. По многим показателям Татарстан занимает сегодня лидирующее положение в округе.
"По многим показателям мы занимаем первую позицию. По объему производства сельхозпродукции, по валовому региональному продукту, по инвестициям в основной капитал. Мы видим, что у нас положительная демография. Конечно, огромный толчок развитию Татарстана дают национальные проекты, инициированные президентом страны. В этом году только на нацпроекты выделено порядка 26 миллиардов рублей. Это огромные деньги. Но и мы давно уже не слабенькие. И не только в Казани, но и в других городах республики все делается во благо людей", - подчеркнул он.
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Глава республики добавил, что в прошлом году Татарстан поставил рекорд, приняв около 3,5 миллионов туристов. "Скажи об этом раньше – кто бы поверил! Мы строили аэропорт к 2013 году – его мощность была рассчитана на 2-2,5 миллиона пассажиров в год, но уже сегодня нужно думать о новом терминале", - сказал Минниханов.
Обращаясь к жителям Татарстана, он еще раз напомнил о том, что юбилей республики – это общероссийский праздник.
"Сто лет — это огромная история, это огромный труд тех людей, которые до нас работали и сегодня работают. Хочу пожелать, чтобы мы процветали со всей нашей Российской Федерацией. И еще хочу отметить, что у нас очень хорошие отношения с Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном... Мы активно работаем со всем внешним миром, ведь наша республика – экспортно-ориентированная. Поэтому нам очень важно, чтобы нас знали, и мы много работаем в этом направлении", - подытожил президент Татарстана.
Татарская Автономная ССР была образована 25 июня 1920 года в составе РСФСР. В республике в конце декабря торжественно стартовал год 100-летия ТАССР, в рамках которого в 2020 году запланировано множество международных, всероссийских и республиканских мероприятий.