Рустам Минниханов: столетие ТАССР – это общероссийский праздник

КАЗАНЬ, 27 мая – РИА Новости. Глава Татарстана . Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики со столетием ТАССР, подчеркнув, что этот юбилей можно считать всероссийским праздником.

"Мы всегда должны возвращаться назад, откуда стартовали. Очень важно, что 100-летие ТАССР — это не только праздник нашей республики, это общероссийский праздник, потому что мы одна из составных частей нашей большой страны. И праздничная дата определена указом президента РФ. Жители Татарстана много делают для того, чтобы наша страна была крепкой, целостной, мощной", - приводит пресс-служба правительства республики слова Минниханова.

Глава Татарстана особо отметил достижения республики за последние годы, ее стремительное развитие. По многим показателям Татарстан занимает сегодня лидирующее положение в округе.

"По многим показателям мы занимаем первую позицию. По объему производства сельхозпродукции, по валовому региональному продукту, по инвестициям в основной капитал. Мы видим, что у нас положительная демография. Конечно, огромный толчок развитию Татарстана дают национальные проекты, инициированные президентом страны. В этом году только на нацпроекты выделено порядка 26 миллиардов рублей. Это огромные деньги. Но и мы давно уже не слабенькие. И не только в Казани, но и в других городах республики все делается во благо людей", - подчеркнул он.

Глава республики добавил, что в прошлом году Татарстан поставил рекорд, приняв около 3,5 миллионов туристов. "Скажи об этом раньше – кто бы поверил! Мы строили аэропорт к 2013 году – его мощность была рассчитана на 2-2,5 миллиона пассажиров в год, но уже сегодня нужно думать о новом терминале", - сказал Минниханов.

Обращаясь к жителям Татарстана, он еще раз напомнил о том, что юбилей республики – это общероссийский праздник.

"Сто лет — это огромная история, это огромный труд тех людей, которые до нас работали и сегодня работают. Хочу пожелать, чтобы мы процветали со всей нашей Российской Федерацией. И еще хочу отметить, что у нас очень хорошие отношения с Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном... Мы активно работаем со всем внешним миром, ведь наша республика – экспортно-ориентированная. Поэтому нам очень важно, чтобы нас знали, и мы много работаем в этом направлении", - подытожил президент Татарстана.