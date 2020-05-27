Шредер назвал посла Украины "карликом"

В подкасте Die Agenda Шредер обратил внимание на то, что говорил о бесполезности санкций и о том, что это касается и ограничений против России.

"Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" — задался вопросом бывший канцлер.

Журналист напомнил, что Мельник занимает пост посла, на это Шредер повторил, что он "просто карлик".

В интервью Der Tagesspiegel Шредер говорил, что антироссийские санкции не имеют смысла, потому что они не в состоянии принудить ее к чему-либо и ни при каком российском президенте Крым не вернется в состав Украины. Мельник раскритиковал это заявление и добавил, что полуостров снова станет украинским еще при жизни Шредера.

Западные страны ввели санкции на фоне политического кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Москва пошла на ответные меры, ввела курс на импортозамещение и не раз заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений и что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.