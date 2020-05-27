Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T18:27
https://ria.ru/20200527/1572076785.html
Шредер назвал посла Украины "карликом"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155536/03/1555360389_0:208:3249:2035_1036x0_80_0_0_5133cd3dfe0940e3519d10ed02f0735f.jpg
РИА Новости

Шредер назвал посла Украины "карликом"

17:50 27.05.2020 (обновлено: 18:27 27.05.2020)
13784
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
В подкасте Die Agenda Шредер обратил внимание на то, что говорил о бесполезности санкций и о том, что это касается и ограничений против России.
"Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" — задался вопросом бывший канцлер.
Журналист напомнил, что Мельник занимает пост посла, на это Шредер повторил, что он "просто карлик".
В интервью Der Tagesspiegel Шредер говорил, что антироссийские санкции не имеют смысла, потому что они не в состоянии принудить ее к чему-либо и ни при каком российском президенте Крым не вернется в состав Украины. Мельник раскритиковал это заявление и добавил, что полуостров снова станет украинским еще при жизни Шредера.
Западные страны ввели санкции на фоне политического кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Москва пошла на ответные меры, ввела курс на импортозамещение и не раз заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений и что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отменить антироссийские ограничения.
Порт в Севастополе
5 мая, 19:35
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
6439430314
Обсудить 44
РоссияСитуация на УкраинеАндрей МельникГерхард ШредерМоскваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если российской элите приспичит, они просто сменят Путина и выведут новую фигуру. Это обнулит все заявления, обещания и всё что угодно, и Крым, если нужно, они вернут в течение года, и все это решение поддержат. СССР тоже казался нерушимым, но его развал произошел мгновенно и был поддержан большинством.
27 мая, 18:09
Станислав Попов
124114164
Культурно поставил в "стойло".
27 мая, 18:04
АААлекс. А.
12380001
Рекомендуем
Здание Рейхстага в Берлине
В Германии пока не сообщили, кто представит страну на параде Победы
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео уведомил конгресс о том, что Гонконг больше не автономен от Китая
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него
Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
Периодическая таблица элементов
Японские физики представили новую периодическую таблицу элементов
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украинский посол пожаловался на "пощечину" от Германии
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде назвали глупостью заявления США по Ливии
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
01:24В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер
01:21СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
Лента новостейМолния