Котяков рассказал о регионах с самой сложной ситуацией на рынке труда

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Самая сложная ситуация по доле официально регистрируемой безработицы сложилась в Тыве, Чечне, Ингушетии, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"По доле официально зарегистрированных безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация наблюдается в Республиках Тува, Чечня и Ингушетия, там этот показатель достигает от 9 до 11% от экономически активного населения", - сказал Котяков на совещании президента РФ по ситуации на рынке труда.
По словам министра, самая значительная разница между уволенными и принятыми на работу – в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Наибольшая доля теряющих работу по отношению к экономически активному населению в Кировской, Костромской, Пензенской областях - от 1,5 до 2%.
Наибольшая численность официально зарегистрированных безработных приходится на Москву, Подмосковье, Краснодарский край.