Котяков рассказал о регионах с самой сложной ситуацией на рынке труда

"По доле официально зарегистрированных безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация наблюдается в Республиках Тува, Чечня и Ингушетия, там этот показатель достигает от 9 до 11% от экономически активного населения", - сказал Котяков на совещании президента РФ по ситуации на рынке труда.