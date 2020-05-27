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2020-05-27T18:00
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Котяков рассказал о регионах с самой сложной ситуацией на рынке труда
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РИА Новости

Котяков рассказал о регионах с самой сложной ситуацией на рынке труда

17:35 27.05.2020 (обновлено: 18:00 27.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнтон Котяков
Антон Котяков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Самая сложная ситуация по доле официально регистрируемой безработицы сложилась в Тыве, Чечне, Ингушетии, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"По доле официально зарегистрированных безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация наблюдается в Республиках Тува, Чечня и Ингушетия, там этот показатель достигает от 9 до 11% от экономически активного населения", - сказал Котяков на совещании президента РФ по ситуации на рынке труда.
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По словам министра, самая значительная разница между уволенными и принятыми на работу – в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Наибольшая доля теряющих работу по отношению к экономически активному населению в Кировской, Костромской, Пензенской областях - от 1,5 до 2%.
Наибольшая численность официально зарегистрированных безработных приходится на Москву, Подмосковье, Краснодарский край.
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Чеченская республика (Чечня)Республика ИнгушетияМоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайРеспублика ТываОбществоАнтон КотяковЭкономика
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