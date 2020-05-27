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Культура
2020-05-27T23:33
https://ria.ru/20200527/1572073564.html
Следующий фильм про Индиану Джонса снимает режиссер "Росомахи"
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/69301/65/693016562_0:25:2000:1150_1036x0_80_0_0_e4765a7e6a649ca2f5f802cbe39d6597.jpg
РИА Новости

Следующий фильм про Индиану Джонса снимает режиссер "Росомахи"

23:33 27.05.2020
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© Фото : AP Photo/Twentieth Century Fox, Ben RothsteinХью Джекман
Хью Джекман
© Фото : AP Photo/Twentieth Century Fox, Ben Rothstein
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Продюсер фильма "Индиана Джонс 5" Фрэнк Маршалл рассказал в интервью изданию Collider, что Стивен Спилберг уступил режиссерское кресло Джеймсу Мэнголду ("Росомаха: Бессмертный" и "Логан").
По словам Маршалла, Мэнголд – идеально подходит для этой работы: "Он очень любит франшизу. И он замечатльный режиссер. Уверен, что он дружит с Харрисоном. Кусочки паззла сложились и как раз в нужное время".
Продюсер уточнил, что работа над сценарием пока только начата.
Главного героя франшизы, которой уже почти 40 лет, в четырех предыдущих лентах играл Харрисон Форд. Режиссером с самого первого фильма был Стивен Спилберг.
Когда в феврале стало известно, что Спилберг уходит с поста режиссера (хоть и остается в качестве продюсера), поклонники начали требовать, чтобы создатели прекратили работу над проектом.
Известие о том, что картину вместо него будет снимать Мэнголд, фанаты восприняли иначе. "Спасибо вам, Джеймс Мэнголд, за то, что заинтересовали меня этим проектом", – написал @TheManofSalt. "Вау, Джеймс Мэнголд станет режиссером. Господи, если он хотя бы приложит руку к сценарию, фильм получится хорошим", – добавил @VideoGameCzar.
Премьера пятого эпизода запланирована на 2022 год.
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27 февраля, 12:44Культура
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КультураКино и сериалыНовости культурыХаррисон ФордСтивен Спилберг
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