Следующий фильм про Индиану Джонса снимает режиссер "Росомахи"

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Продюсер фильма "Индиана Джонс 5" Фрэнк Маршалл . Продюсер фильма "Индиана Джонс 5" Фрэнк Маршалл рассказал в интервью изданию Collider, что Стивен Спилберг уступил режиссерское кресло Джеймсу Мэнголду ("Росомаха: Бессмертный" и "Логан").

По словам Маршалла, Мэнголд – идеально подходит для этой работы: "Он очень любит франшизу. И он замечатльный режиссер. Уверен, что он дружит с Харрисоном. Кусочки паззла сложились и как раз в нужное время".

Продюсер уточнил, что работа над сценарием пока только начата.

Главного героя франшизы, которой уже почти 40 лет, в четырех предыдущих лентах играл Харрисон Форд. Режиссером с самого первого фильма был Стивен Спилберг.

Когда в феврале стало известно, что Спилберг уходит с поста режиссера (хоть и остается в качестве продюсера), поклонники начали требовать, чтобы создатели прекратили работу над проектом.

Известие о том, что картину вместо него будет снимать Мэнголд, фанаты восприняли иначе. "Спасибо вам, Джеймс Мэнголд, за то, что заинтересовали меня этим проектом", – написал @TheManofSalt. "Вау, Джеймс Мэнголд станет режиссером. Господи, если он хотя бы приложит руку к сценарию, фильм получится хорошим", – добавил @VideoGameCzar.